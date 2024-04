Rynki towarowe. Mocny dolar nie pozwala na większe wzrosty

Wczorajszy handel na światowych rynkach towarowych zakończył się mieszanie. W Europie zarówno pszenica jak i rzepak zakończyły dzień niewielkimi wzrostami, a w Chicago notowano spadki za sprawą silnego dolara.

Kontrakt majowy na pszenicę w Paryżu wzrósł o 0,25 EUR do 203,75 EUR/t. Jednak w Chicago spadła wartość pszenicy i majowy kontrakt stracił na CBoT 4,25 centa spadając do poziomu 551,75 centów/buszel. Jak informują analitycy pszenica amerykańska ucierpiała z powodu silniejszego dolara amerykańskiego . Negatywny wpływ miały także słabsze rynki kukurydzy, soi i ropy naftowej. Ponadto po weekendowym ataku Iranu na Izrael, na rynkach surowców nie nastąpiły oczekiwane wzrosty cen.

Jednym z elementów mogących w przyszłości wpływać na ceny są z pewnością szacunki biura USDA w Kijowie, które spodziewa się zbiorów pszenicy na Ukrainie w sezonie 2024/15 na poziomie 21,1 mln ton , czyli o 2 mln ton mniej niż w roku poprzednim. Eksport na rok 2024/25 szacowany jest na 12,8 mln ton, co oznaczałoby spadek o 4,7 mln ton (27%) w stosunku do roku poprzedniego. Powinno to znacząco poprawić możliwości eksportu pszenicy z UE i przełożyć się na zmniejszenie dostaw z Ukrainy do UE.

W przypadku nasion oleistych handel rzepakiem na Matif rozpoczął tydzień niestabilnie. Najczęściej handlowany kontrakt majowy wzrósł o 1 EUR do 460 EUR/t, jednakże późniejsze kontrakty straciły aż do 5 EUR. W przypadku soi w Chicago nastąpił spadek cen i straciła ona dwucyfrową kwotę. Majowy kontrakt na CBoT spadł o 15,75 centów do poziomu 1158,25 centów/buszel. Handel na amerykańskich giełdach ucierpiał z powodu silniejszego dolara amerykańskiego, a ponadto na handel nasionami oleistymi wpływ miały także spadające ceny ropy naftowej i oleju palmowego.

