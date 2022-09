Krajowy rynek zbóż: Niewielkie podwyżki cen pszenicy konsumpcyjnej

Na krajowym rynku zbóż od dłuższego czasu niewiele się dzieje. W skupach pustki. Rolnicy nie są obecnie zainteresowani sprzedażą zbóż po cenach oferowanych przez podmioty skupowe. Te od dłuższego czasu stoją w miejscu.

Wprawdzie 23 września w związku z ze wzrostami notowań na giełdzie Matif w Paryżu nieco podrożała również u nas pszenica konsumpcyjną. Ale podwyżka o 15 złotych na tonie nadal jest niewielka. Producenci zbóż, zwłaszcza ci, którzy posiadają własne magazyny, czekają na lepsze ceny, które obiecał im minister rolnictwa wraz z nadejściem jesieni. Jak na razie, choć jesień już nadeszła, karuzela cenowa stoi w miejscu.

Obecnie podmioty skupowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej oferują od 1350 do 1690 złotych, a za paszowej od 1300 do 1470 złotych. Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 1050 do 1300 zł/t, jęczmień browarny od 1150 do 1640 zł/t, o owies konsumpcyjny od 1000 do 1300 zł/t.

Tona rzepaku kosztuje w zależności od parametrów jakościowych ziarna od 2490 do 2850 złotych, tona kukurydzy od 1200 do 1420 złotych.