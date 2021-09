Nawozy do odkwaszania gleb

Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja odczynu gleby zależy w dużym stopniu od prawidłowego doboru nawozów do odkwaszania. Nawozy te dzieli się na wapniowe, wapniowo-magnezowe i wapniowo-krzemianowo-magnezowe, które zawierają formy tlenkowe, węglanowe lub krzemianowe wapnia i/lub magnezu.

Z rolniczego punktu widzenia istotny jest podział nawozów do odkwaszania gleb na nawozy szybko i wolno działające. Nawozami szybko działającymi, a tym samym szybko odkwaszającymi glebę są formy tlenkowe i wodorotlenkowe, z kolei nawozami wolno działającymi są formy węglanowe i krzemianowe. Tlenki wapnia i magnezu bardzo szybko w reakcji z wodą przechodzą w aktywne wodorotlenki lub w reakcji z kwasem węglowym w rozpuszczalne kwaśne węglany. Natomiast węglany i krzemiany wapnia i magnezu praktycznie nie rozpuszczają się w wodzie, bardzo wolno przechodząc w aktywne formy pod wpływem kwasu węglowego lub innych kwasów organicznych lub mineralnych obecnych w glebie.

Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe szybko działające należy stosować na gleby ciężkie o dużych właściwościach buforowych. Niewskazane jest stosowanie tej grupy nawozów na gleby lekkie, o słabych właściwościach buforowych, gdyż może to spowodować zbyt gwałtowną zmianę odczynu, co miałoby negatywny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Z kolei nawozy wolno działające (formy węglanowe i krzemianowe) zalecane są do stosowania na glebach lekkich. Nawozy wapniowo-magnezowe polecane są do stosowania na glebach o niskiej zasobności w przyswajalne formy magnezu.

Częstotliwość stosowania zabiegu odkwaszania gleb zależy w dużej mierze od stopnia wrażliwości roślin uprawnych na kwaśny odczyn. Większość roślin uprawnych, w tym zboża, rzepak, kukurydza i buraki cukrowe, charakteryzuje się niską tolerancją na kwaśny odczyn gleby. Nieco mniej wrażliwe na zakwaszenie gleby są: ziemniaki, żyto i groch, dla których optymalny przedział pH waha się w granicach od 5,0 do 6,5. Roślinami silnie reagującymi na wapnowanie są: kukurydza, burak cukrowy, groch siewny, lucerna i koniczyna. Do grupy roślin, które słabiej reagują na zabieg wapnowania należy pszenica, jęczmień, rzepak, bobik, łubin biały i łubin wąskolistny. Natomiast najmniejsze zwyżki plonów w efekcie wapnowania obserwuje się w uprawie żyta, owsa, ziemniaka, lnu, łubinu żółtego i seradeli.