Na jakie pojazdy rolnicze trzeba mieć ubezpieczenie OC i jakie są kary za jego brak?

Sezon wiosennych prac polowych w toku. Na drogach publicznych coraz więcej można spotkać traktorów zmierzających lub wracających z miejsca pracy. Dziś do swojego pola rolnik czasami musi dojechać nawet kilkanaście kilometrów. Związku z tym przypominamy, jakie maszyny rolnicze muszą posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej objęte są wszystkie pojazdy mechaniczne poruszające się po drogach publicznych. W rolniczym parku maszynowym takie ubezpieczenie, i to wykupione na rok, muszą posiadać przede wszystkim wszystkie ciągniki i przyczepy. Jeśli zaś chodzi o inne pojazdy rolnicze, to w kilku przypadkach też musza mieć wykupioną polisę, ale w ograniczonym zakresie czasowym (na 3 miesiące dotyczy to głownie kombajnów poruszające się o w okresie żniw po drogach publicznych).

Natomiast w przypadku prasy nie mamy obowiązku wykupywać samodzielnego ubezpieczenia, gdyż w przypadku zdarzenia drogowego pokrywie kosztów szkody pobierane jest z polisy maszyny głównej (traktora).

Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Warto pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu, ponieważ w przypadku kontroli i braku ważnego dokumentu OC otrzymuje się spory mandat, a wymiganie się od jego zapłaty jest praktycznie niemożliwe.

Jeżeli pojazd co do którego istnieje obowiązek ubezpieczenia nie ma go w ogóle, wówczas trzeba się liczyć z karą na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: 190 zł (do 3 dni), 470 zł (do 14 dni) lub 930 zł (powyżej 14 dni braku ubezpieczenia).