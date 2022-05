Jaką karę zapłacimy za brak OC w ciągniku lub przyczepie? Kary są wyższe niż w zeszłym roku

Posiadając zarejestrowany ciągnik rolniczy lub przyczepę mamy jako użytkownicy obowiązek opłacać obowiązkowe ubezpieczenie OC takich pojazdów. Nawet jeden dzień przerwania ciągłości ubezpieczenia może nas sporo kosztować.

Będąc właścicielem traktora rolniczego lub przyczepy rolniczej, jeśli są one zarejestrowane, jesteśmy zobowiązani do regularnego opłacania OC. Często na wsiach, zwłaszcza starsze maszyny poruszają się po drogach jako pojazdy niezarejestrowane, i o ile kara za brak OC to jedno, to w razie wypadku w którym bierze udział taki pojazd, konsekwencje dla właściciela mogą być dużo dotkliwsze.

Obecnie, tj. od 1 stycznia br. stawki kar jakie trzeba zapłacić za brak ciągłości ubezpieczenia OC zostały podniesione. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, bo to on jest odpowiedzialny za nakładanie kar za brak ważnego OC, różnicuje ich wysokość w zależności od długości przerwy w ciągłości braku obowiązkowego ubezpieczenia OC.

UFG zróżnicował kary za brak ciągłości OC w zależności od długości jego trwania. Nie są one być może aż tak, bardzo dotkliwe jak w przypadku np. samochodów ciężarowych, gdzie maksymalna kara może wynieść aż 9,3 tys. zł. Jednakże nawet najniższa kara jaką może nałożyć na nas Fundusz to często więcej niż całoroczne ubezpieczenie OC dla np. sporej części ciągników czy przyczep.

Z racji zakwalifikowania ciągników rolniczych i przyczep rolniczych do kategorii pozostałe, UFG rozróżnia 3 okresy spóźnienia za które nałoży karę:

do 3 dni braku ubezpieczenia OC – 20 proc. maksymalnej kary, czyli 200 zł (drożej o 14 zł w stosunku do 2021 roku);

od 4 do 14 dni braku polisy OC – 50 proc. maksymalnej kary, czyli 500 zł (drożej o 35 zł w porównaniu do 2021 roku);

powyżej 14 dni braku polisy OC – 100 proc. maksymalnej kary, czyli 1000 zł (drożej o 70 zł w porównaniu do 2021 roku).

Warto tym samym zadbać o terminowe zawarcie (ew. przedłużenie) umowy ubezpieczenia OC przyczepy lub ciągnika rolniczego. Brak spełnienia tego obowiązku będzie wiązał się z zobowiązaniem do uiszczenia kary pieniężnej. Co prawda w szczególnych przypadkach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może całkowicie (bądź w części) odstąpić lub zmniejszyć wysokość kary, ew. przesunąć termin płatności lub rozłożyć ją na raty, niemniej tego typu sytuacje należą do rzadkości.