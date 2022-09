Przyczepy i maszyny rolnicze od wojska

Na przetargach oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego pojawiły się ciekawe z punktu widzenia rolników licytacje. Obecnie można tam kupić m.in. rozsiewacz, kosiarkę rotacyjną, przyczepy i ciągniki.

Zawieszany rozsiewacz do nawozów ML-350 oferowany jest przez Oddział Regionalny AMW w Lublinie. Maszyna została wyprodukowana w 2007 roku i wyceniono ją na 500 zł.

Kosiarka rotacyjna zawieszana Z-181 z tego samego Oddziału została wyprodukowana w 2008 roku i wyceniono ją na 1500 zł.

Przyczepa transportowa średniej ładowności D-08 (ładowność 3,5 t) oferowana jest już przez Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy. Jej rok produkcji to 1975, a cena wyjściowa to 6 tys. zł.

Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 (ładowność 3,5 t) również znajduje się w Bydgoszczy. Wyprodukowano ją w 1983 roku, a jej cena wywoławcza to 5 tys. zł.

Kolejna propozycja pochodzi już z OR AMW w Warszawie. Jest to Ursus C-360. Ciągnik wyprodukowano w 1982 roku, a jego cena wywoławcza to 18 tys. zł.

Kolejna propozycja Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie to także Ursus C-360, także w cenie 18 tys. zł, jednak o 5 lat młodszy.

Więcej ofert i informacji można znaleźć na stronie www.amw.com.pl.