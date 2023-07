Kiedy kombajn zbożowy musi mieć polisę OC i kiedy można ponieść karę za jej brak?

Według ustawy – Prawo o ruchu drogowym kombajn zbożowy należy do pojazdów wolnobieżnych. Czy i kiedy musi rolnik musi wykupić polisę OC od tej maszyny i jakie kary grożą za brak OC?

Według art. 1 pkt 34 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z późn. zm.) pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Do kategorii tych pojazdów zalicza się między innymi: maszyny rolnicze (kombajny, kosiarki, opryskiwacze, sieczkarnie), ale też maszyny leśne (np. harwestery), maszyny budowlane (np. koparki) oraz wózki transportowe i widłowe.

Kiedy OC dla kombajnu?

Zasadą jest, że używanie przez rolnika pojazdu wolnobieżnego na terenie gospodarstwa rolnego nie podlega obowiązkowi posiadania polisy OC. Wyjątkiem jest sytuacja gdy kombajn porusza się po drodze publicznej. W takim przypadku należy wykupić OC na co najmniej 3 miesiące, dzięki czemu można płacić ubezpieczenie tylko w okresie gdy jest używany.

Kary za brak OC

Kwestię kar za brak OC reguluje art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r, poz. 2277, z późn. zm.).

Kara za brak OC jest uzależniona od kategorii pojazdu i okresu pozostawania bez polisy OC i wynosi:

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2) w ubezpieczeniu OC rolników – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oplata za brak OC wynosi:

1) 20 % wskazanej wyżej opłaty – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

2) 50 % wskazanej wyżej opłaty – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

3) 100 % wskazanej wyżej opłaty – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Wysokość opłat za brak polisy OC na dany rok podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do 3 stycznia każdego roku. Od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. kara za brak OC dla pojazdów innych niż pojazdy osobowe i ciężarowe wyniesie: