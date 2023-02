Kary za brak OC ciągnika od nowego roku wzrosły. A wzrosną jeszcze bardziej

Kary za brak ciągłości w obowiązkowym ubezpieczeniu OC są coraz wyższe; dotyczy to wszystkich pojazdów, dla których jest ono wymagane i wiąże się ze wzrostem płacy minimalnej. Od 1 stycznia stawki znów wzrosły i wzrosną w tym roku prawdopodobnie jeszcze raz.

Od 1 stycznia za brak ubezpieczenia OC dla pojazdów takich jak motocykle, motorowery i ciągniki przez okres do 3 dni zapłacimy 230 zł. Za brak ubezpieczenia w okresie od 4 do 14 dni kwota ta wyniesie już 580 zł, zaś powyżej 14 dni już 1160 zł. W związku z planowanym podniesieniem płacy minimalnej od 1 lipca kary mają być jeszcze wyższe i wynosić odpowiednio 240, 600 i 1200 zł.

Jeszcze wyższe kary obowiązują, kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odkryje brak ciągłości polisy dla samochodu osobowego. Do 30 czerwca jest to 1400 (do 3 dni), 3490 (4-14 dni) i 6980 zł (powyżej 14 dni), zaś od pierwszego lipca odpowiednio 1440, 3600 i 7200 zł.

Za brak ciągłości polisy OC najwięcej zapłacą właściciele ciężarówek, bo odpowiednio 2090, 5240 i 10470 zł, a od 1 lipca 2160, 5400 lub 10800 zł.

Brak ciągłości polisy OC powstaje najczęściej w przypadku, kiedy pojazd zmienia właściciela, bo wówczas polisa nie przedłuża się automatycznie. Ta nieuwaga może sporo kosztować, tym bardziej, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dzięki zinformatyzowanemu systemowi ma bardzo wysoką skuteczność w wykrywaniu przerw w polisach OC.