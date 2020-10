Mocznik tylko z inhibitorem ureazy lub powłoką biodegradowalną

Od dnia 1 sierpnia 2021 roku nie będzie można stosować mocznika granulowanego, z wyłączeniem mocznika zawierającego inhibitor ureazy lub powłokę biodegradowalną. Ma to ograniczyć straty azotu spowodowane ulatnianiem się amoniaku, a jednocześnie zwiększyć efektywność wykorzystania azotu przez rośliny.

Wymóg stosowania mocznika z inhibitorem ureazy lub powłoką biodegradowalną wynika z wdrożenia do polskiego prawa przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 roku ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery jest zgodne z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawozy z inhibitorem ureazy lub powłoką biodegradowalną działają dłużej, przez co czas dostępności azotu dla roślin ulega wydłużeniu. Obniża to koszty stosowania nawozów w efekcie zmniejszenia wielkości stosowanych dawek azotu, ograniczenia liczby wykonywanych zabiegów nawożenia oraz zmniejszenia strat azotu spowodowanych ulatnianiem do atmosfery, wymywaniem czy spływami powierzchniowymi.