Matif: Notowania zbóż na koniec tygodnia lecą na łeb

Niewiele brakowało, aby wczoraj cena pszenicy na paryskim Matifie spadła poniżej 325 euro za tonę. Ostatecznie notowania zamknęły się na 325,5 EUR/t, jednak to i tak ogromny spadek w skali dnia.

Wyniósł on bowiem w porównaniu do czwartkowego zamknięcia aż 5,03 proc., co oznacza spadek o 17,25 EUR na tonie. Nieco mniejsza skala spadku była widoczna w kontraktach na grudzień, bo o 4,23 proc. Również za oceanem spadek nie był tak duży, bo wyniósł 2,3 proc.

Cena kukurydzy również poszła w dół, szczególnie tej w kontaktach na nowe zbiory. Spadek wyniósł tutaj 3,09 proc., co na zamknięciu sesji dało cenę 305,5 EUR/t. Ziarno ze starych zbiorów staniało o 1,67 proc. do 323,25 EUR/t.

Rzepak umocnił się o 0,9 proc., a jego cena doszła do 675,25 EUR/t.