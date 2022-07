Ceny rzepaku 28.07.2022: Kolejny dzień wyraźnych podwyżek

Ceny rzepaku znów poszły w górę, i to całkiem solidnie, bo w niektórych podmiotach skupujących nawet o ponad 150 zł za tonę. W tej chwili trudno już spotkać oferty za mniej niż 3 tys. zł/t.

Wpływ na taki stan rzeczy mają przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze rolnicy nie byli zainteresowani sprzedażą rzepaku po stawkach nieprzekraczających 3 tys. zł za tonę, co spowodowało marazm w skupach, po drugie zaś cena rzepaku na paryskiej giełdzie Matif sukcesywnie pnie się do góry. Tylko wczoraj jego cena wzrosła o 3,43 proc. do 663,75 euro za tonę. Wzrostowi cen w kraju sprzyja także słabnący kurs polskiego złotego w stosunku do euro.

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w zakładach przetwórczych (w nawiasach ceny ze środy)

ADM Czernin – 3165, 3115*, (3070) zł/t netto

ADM Szamotuły – 3165, 3115*, (3070) zł/t,

Agrolok Osiek – 3160, 3140*,

Bastik – 3050 (3050) zł/t,

Bielmar – 3000 zł/t,

Bunge – 3160, 3100* zł/t,

Grupa Wilmar – 3100 zł/t

Komagra (Kosów Lacki) – 3120, (2965) zł/t,

Komagra (Magazyny własne) – 3095, (2940) zł/t,

Kogmara (Tychy) – 3120, (2965) zł/t,

Mosso – 2850, (2870) zł/t,

ZT Bodaczów – Viterra – 3130, (3000) zł/t,

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w firmach pośredniczących

Agrii w zależności od regionu kraju – 3050-3150, (2850-2950) zł/t,

Agro-Mat – 3170, (3050) zł/t,

Agro AS – 3100, 3080* (3050) zł/t,

Agrotim Katolik – 3000 zł/t,

Ampol-Merol – 3100, (3000) zł/t,

Chemirol – 3130, 3100* zł/t

Lechpol Szubin – 3080, (2950) zł/t,

Pol-Tor – 3020, (2970) zł/t,

Osadkowski – 3100, 3050*, (3000) zł/t,

Ziarn-Pol – 3000, (2950) zł/t.

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 28 lipca 2022 r.