Zielony Ład 2.0 jeszcze w tym roku? Na czym miałby polegać?

Teresa Ribera to niewiele nam mówiące dziś nazwisko. Wkrótce może się to jednak zmienić, bowiem ta minister transformacji ekologicznej w hiszpańskim rządzie Pedro Sáncheza już niebawem może zasiąść w Komisji Europejskiej i tam zajmować się Zielonym Ładem. O to, jak miałby on wyglądać, Liberę zapytał serwis Euractiv.

W Hiszpanii nieoficjalnie mówi się, że Teresa Ribera miałaby zostać oddelegowana przez premiera Sáncheza do nowego składu Komisji Europejskiej i tam zająć się sprawami energii i/lub środowiska. Sama zainteresowana, choć wolałaby zostać w Hiszpanii, jest gotowa na takie wyzwanie. – Zawsze jestem gotowa walczyć o klimat, o zdrową energię, o mój kraj i Europę – stwierdziła cytowana przez Euractiv.

Dla hiszpańskiej polityk nie będzie to nowość; odgrywała ona wiodącą rolę w polityce klimatycznej i energetycznej podczas prezydencji Hiszpanii w II połowie 2023 roku. A jaka jest jej dalsza wizja dotycząca Zielonego Ładu?

Jak informuje serwis Euractiv, w porównaniu z dotychczasową wizją Ribera chciałaby położyć większy nacisk na rekompensaty kosztów działań klimatycznych dla obywateli. Jednocześnie zdecydowane działania na rzecz klimatu miałby być kontynuowane i “stanowić podstawę większego dobrobytu gospodarczego”. Zastanówmy się jednak, skoro działania te będą budować dobrobyt, to po co rekompensaty dla obywateli?

Ribera odniosła się również do spraw rolnictwa. – Preferencje konsumentów dotyczące wysokiej jakości, zdrowszej żywności – zamiast narzucania wyższych cen – pomogłyby rolnikom działać w sposób bardziej zrównoważony. Potrzebna jest pewna ochrona europejskich czystych technologii bez prowokowania wojen handlowych – brzmi tajemniczo opinia hiszpańskiej polityk.

Wybory do Parlamentu Europejskiego tuż tuż, nic dziwnego więc, że politycy w kluczowych sprawach nabierają wody w usta, a jeżeli już mówią, to tak, żeby nie zrazić do siebie elektoratu. Nie jesteśmy jednak pewni, czy rolnicy byliby zadowoleni z takiej komisarz…