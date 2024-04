Ożywienie na rynku złomu. Ceny złomu 14.04.2024

Ceny metali na giełdach zwyżkują. Notowania miedzi są najwyższe od 15 miesięcy, zyskują metale szlachetne, ale także nieznacznie w górę idzie cena stali. Jak przekłada się to na ceny złomu w połowie kwietnia 2024?

Lepsze niż się spodziewano dane dotyczące gospodarki USA i stabilizacja chińskiej gospodarki sprzyjają podwyżkom cen metali, a co za tym idzie, także cenom złomu.

Drożeje miedź

Widać to szczególnie w przypadku cen wspomnianej już miedzi; o ile jeszcze miesiąc temu skupujący za miedź milbera płacili do 29 zł/kg, tak obecnie jest to dolna granica wycen tego rodzaju złomu, zaś maksymalnie możemy otrzymać nawet 31 zł/kg.

Ceny złomu stalowego

Drgnęły także ceny złomu stalowego. Jeszcze miesiąc temu 1 zł/kg grubego złomu było górną stawką graniczną Obecnie za tego rodzaju złom można otrzymać nawet do 1,2 zł/kg, choć średnio będzie to ok. 1 zł/kg. Najniższe obecnie stawki to 90 zł/kg. Za złom cienki otrzymamy odpowiednio ok. 20 gr/kg mniej. Za złom żeliwny można dostać obecnie od 90 gr/t do 1,1 zł/t. Za złom stali nierdzewnej można otrzymać obecnie ok. 5 zł/kg.

Ceny złomu innych metali

Ceny złomu aluminiowego jak zwykle są bardzo zróżnicowane w zależności od jego rodzaju; złom aluminiowy mieszany kosztuje ok. 5 zł/kg, podczas gdy za puszki otrzymamy ok. 4 zł/kg. Akumulatory Pb kosztują obecnie 2,1-2,3 zł/kg. Ceny złomu z mosiądzu to obecnie od 17 do prawie 20 zł/kg, zatem również więcej niż miesiąc temu, kiedy stawki zawierały się w przedziale 16,5-17,5 zł/kg.