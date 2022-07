Ceny rzepaku 29.07.2022: Handlowcy chcą ożywić ruch w skupach. Stawki sięgają już 3260 zł/t

Piątek to kolejny dzień podwyżek cen na krajowym rynku rzepaku. Jeszcze niedawno w większości podmiotów skupowych płacono poniżej 3 tys. zł/t. Dzisiaj stawkę poniżej tej kwoty proponuje zaledwie jeden podmiot.

Handlowcy najwyraźniej chcą zachęcić rolników do sprzedaży rzepaku, bowiem notowane w zeszłym tygodniu obniżki spowodowały zastój w punktach skupu. Ciągle wzrasta także cena na światowych rynkach; wczoraj na giełdzie Matif rzepak znów zdrożał osiągając cenę 682,5 euro za tonę w kontraktach na sierpień i 678,5 euro za tonę w kontraktach na listopad, co spowodowane jest przede wszystkim niesprzyjającymi warunkami pogodowymi w Europie. Kolejny czynnik to słabnąca wartość złotówki wobec euro.

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w zakładach przetwórczych (w nawiasach ceny z czwartku)

ADM Czernin – 3260, 3210* (3165, 3115*), zł/t netto

ADM Szamotuły – 3260, 3210* (3165, 3115*) zł/t,

Agrolok Osiek – 3250 (3160) zł/t,

Bastik – 3050 (3050) zł/t,

Bielmar – 3100 (3000) zł/t,

Bunge – 3260, 3210* (3160, 3100*) zł/t,

Grupa Wilmar – 3210 (3100) zł/t

Komagra (Kosów Lacki) – 3190 (3120) zł/t,

Komagra (Magazyny własne) – 3165 (3190) zł/t,

Kogmara (Tychy) – 3190 (3120) zł/t,

Mosso – 2850 zł/t,

ZT Bodaczów – Viterra – 3200 (3130) zł/t,

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w firmach pośredniczących

Agrii w zależności od regionu kraju – 3100-3200 (3050-3150) zł/t,

Agro-Mat – 3170 zł/t,

Agro AS – 3220, 3200* (3100, 3080*) zł/t,

Agrotim Katolik – 3250 (3000) zł/t,

Ampol-Merol – 3200 (3100) zł/t,

Chemirol – 3230, 3200* (3130, 3100*) zł/t

Lechpol Szubin – 3150 (3080) zł/t,

Pol-Tor – 3120 (3020) zł/t,

Osadkowski – 3250, 3200* (3100, 3050*) zł/t,

Ziarn-Pol – 3100 (3000) zł/t.

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 29 lipca 2022 r.