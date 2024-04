A może rzucić uprawę i posadzić las?

ARiMR informuje, że od 1 czerwca do końca lipca będzie można ubiegać się o dofinansowanie w ramach zalesiania gruntów rolnych, tworzenia zadrzewień śródpolnych, zakładania systemów rolno-leśnych i zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych.

Jak informuje Agencja, jeden formularz umożliwia ubieganie się o wsparcie na:

1) zalesianie – wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia;

2) zadrzewienie – tworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;

3) zakładanie systemów rolno-leśnych – założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem, na gruntach tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone:

na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza,

w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń w formie jednego lub dwóch rzędów o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów – w przypadku gruntów ornych;

w odległości co najmniej 3 metrów od siebie;

4) zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – realizację inwestycji wraz z ochroną przed zniszczeniem w lasach prywatnych, na gruntach objętych planem inwestycji.

W tym roku w ramach płatności wsparcia na zalesienie można otrzymać: 16 059 zł/ha zalesiania w warunkach korzystnych, 17 436 zł/ha na zalesienie na terenie o nachyleniu powyżej 12 st., 19,70 zł/mb ogrodzenia, 2428 zł/ha za zabezpieczenie drzew i krzewów repelentami, 2210 zł/ha za zabezpieczenie drzew i krzewów trzema palikami, 1829 zł/ha za zabezpieczenie ich wełną owczą i 2362 zł/ha zabezpieczenia ich osłonkami.

Premie pielęgnacyjne wyglądają następująco: 1377 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych, 1 584 zł/ha Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 st., 972 zł/ha Na gruntach z wykorzystaniem sukcesji naturalnej, 1 264 zł/ha Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° z wykorzystaniem sukcesji naturalnej.

Premie zalesieniowe to 1 438 zł/ha premii zalesieniowej do gruntów rolnych i 1 438 zł/ha premii zalesieniowej do gruntów z wykorzystaniem sukcesji naturalnej.

Dofinansowanie można dostać do maksymalnie 40 ha, zaś wnioski będą przyjmowane tylko drogą internetową. Więcej informacji na stronie ARiMR.