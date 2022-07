Podsumowanie ostatniego tygodnia lipca na krajowym i światowym rynku zbóż. Najważniejsze informacje

Kończący się w piątek tydzień upłynął pod znakiem podwyżek na rynku zbóż i oleistych na świecie. Za nimi poszły też wzrosty cen zbóż w Polsce wynikające ponadto ze zrozumiałej niechęci rolników do sprzedaży ziarna podczas żniwnego dołka cenowego.

Ceny pszenicy

Cena pszenicy na paryskiej giełdzie Matif wzrosła w ujęciu tygodniowym o 17,25 euro za tonę do poziomu 343 EUR/t. Decydujący wpływ na jej notowania miały dwa czynniki: po pierwsze publikowane prognozy zbiorów, po drugie kwestia odblokowania ukraińskich zapasów zbóż korytarzami na Morzu Czarnym. Podwyżkom cen nie sprzyjają prognozy dotyczące produkcji zbóż w Rosji; Sovecon zwiększył prognozę rosyjskich zbiorów pszenicy o 1,7 mln ton do 90,9 mln ton a także prognozuje rekordowy eksport z tego kraju, mający wynieść w obecnym sezonie rekordowe 42,9 mln ton. Jeśli chodzi o drugi czynnik, co prawda oczekuje się na pierwsze dostawy zboża drogą morską, a w Stambule otwarto Centrum Koordynacji Eksportu Zboża z Ukrainy, jednak inwestorzy nie są przekonani co do zapewnień Rosji dotyczących bezpieczeństwa statków z ukraińskim zbożem, co zaowocowało tym, że mijający tydzień zakończył się jednak dla pszenicy na sporym plusie.

Ceny kukurydzy

Ceny kukurydzy również wzrastały zarówno na Matif jak i za oceanem. Na paryskiej giełdzie wzrosły w kontraktach na nowe zbiory o 20,25 euro za tonę do 328,25 EUR/t. Presję na podwyżki cen kukurydzy wywierają coraz gorsze prognozy zbiorów dla półkuli północnej spowodowane suszą i upałami; Komisja Europejska obniżyła szacunkowe plony kukurydzy na 2022 r. z 7,87 t/ha do 7,25 t/ha z powodu upałów i suszy w niektórych częściach Europy. Również rewizji na niekorzyść podlegają prognozy zbiorów w USA.

Ceny rzepaku

Cena rzepaku na paryskim Matifie wzrosła w kontraktach na nowe zbiory do 689,75 euro za tonę. Presję na wzrost cen wywołuje m.in. fala upałów w USA. Wzrosty cen rzepaku na rynkach światowych pociągnęły za sobą wzrosty notowań także w Polsce.

Ceny zbóż w kraju w tygodniu 25-29.07

Jeśli chodzi o ceny zbóż, te wzrosły również w kraju. W tygodniu kończącym się 22 lipca za pszenicę konsumpcyjną płacono 1300-1580 zł za tonę, podczas gdy tydzień później już 1350-1620 zł/t. Cena kukurydzy wynosiła odpowiednio 1100-1320 i 1100-1410 zł/t, zaś rzepaku 2750-3200 i 2850-3260 zł/t. Za jęczmień paszowy płacono odpowiednio 1020-1220 i 1050-1350 zł/t. Podwyżki po pierwsze zmierzają za trendami na świecie, po drugie mają zachęcić rolników do sprzedaży ziarna, bowiem ruch w skupach jest obecnie relatywnie niewielki.

Zobacz także: