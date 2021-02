Działania protekcjonistyczne Ukrainy w sektorze mleczarskim

W celu ochrony krajowych producentów władze Ukrainy wszczęły dochodzenie w sprawie rosnącego importu mleka na teren swojego kraju.

Z danych przygotowanych przez Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy wynika, że w 2020 roku na Ukrainę dostarczono około 47 tys. ton sera, 28 tys. ton mleka pełnego i 12 tys. ton masła.

Według danych Państwowej Służby Celnej import sera na Ukrainę w 2020 roku wzrósł z 23 700 ton (w 2019 roku) do 46 700 ton. W 2020 roku gwałtownie wzrósł także import mleka (3,6-krotnie), śmietany (3,3-krotnie) i masła (2,5-krotnie).

– Mimo zrozumienia dla obaw strony ukraińskiej o krajowy przemysł mleczarski, dostrzega się w podjętych działaniach znamiona protekcjonizmu, co może utrudnić dostęp do rynku ukraińskiego polskich i europejskich eksporterów produktów mleczarskich i naruszać przepisy prawa UE dotyczące swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału – mówi Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa , a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dlatego też nasz eurodeputowany pyta Komisje Europejską czy planuje podjąć kroki w związku z działaniami protekcjonistycznymi Ukrainy w sektorze mleczarskim? Czy takie działania są zgodne z wdrażanym układem o stowarzyszeniu UE z Ukrainą?

Samuel Skrzysz