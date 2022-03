Ceny zbóż 11.03.2022: Na początku tygodnia wzrost cen, a pod koniec spadek

Ruletka cenowa na rynku zbóż rozkręciła się na dobre. Na początku tygodnia widząc strzelające w góry ceny niektórzy z producentów liczyli, jakie zyski ta hossa im przyniesie. Dziś ci, którzy odłożyli sprzedaż na później, licząc, że zboża jeszcze pójdą w górę, maja nietęgie miny.

Jak dalej potoczy się ta historia? Przy obecnej dynamice na rynku nikt nie wie. Faktem jest, że spadek notowań pszenicy oraz innych zbóż na giełdach w Paryżu i Chicago miał też odzwierciedlenie na naszym rynku.

Jak podaje Internetowa Giełda Rolna, cena pszenicy konsumpcyjnej spadła o około 250 złotych na tonie. Jeśli mamy tych ton bardzo wiele, to strata jest spora. Niestety szczęście nie do każdego się uśmiecha…

Zdaniem rolników raczej na rynku zbóż nie będzie zwyżki cen. Dlatego, jeśli ktoś ma jeszcze pełne elewatory to być może lepiej sprzedać ziarno teraz niż czekać na ,,lepsze czasy’’. I tak w stosunku do ubiegłego roku ceny nadal są wysokie, choć też trzeba mieć na uwadze, że w ostatnim czasie znacznie wzrosły koszty produkcji i nadal patrząc na zawrotne ceny nawozów będą one rosły.

Obecnie podmioty skupowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacą od 1500 do 1900 złotych, a za paszową od 1350 do 1700 złotych. Żyto konsumpcyjne skupują w cenie od 900 do 1420 zł/t, jęczmień browarny od 950 do 1640 zł/t, a owies od 750 do 1100 zł/t.

Nadal utrzymują się wysokie ceny rzepaku i kukurydzy. Za tonę rzepaku można otrzymać od 3500 do 4380 złotych, a za tonę kukurydzy płaca od 1140 do 1670 złotych.