Rolnicy czekają na konkrety w sprawie dopłat do zbóż: Ceny zbóż 05.04.2024

Po krótkiej świątecznej przerwie wracamy do handlu znanego już od wielu tygodni, czyli niskiej zmienności cen rzędu 10-30 zł na tonie, czy to w górę czy w dół, jak i cały czas niewielkiej podaży ze strony rolników. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 05.04.2023 r.?

Ci którzy liczyli, że wraz z nowym kwartałem nastąpią jakieś istotniejsze przetasowania na krajowym rynku zbóż, mogą czuć się nieco zawiedzeni, gdyż nic takiego w dalszym ciągu się nie dzieje. Mamy co prawda huśtawki cenowe 10-30 zł na tonie i to zarówno w górę jak i w dół, ale nie zmienia to zbytnio obrazu rynku.

Ten w dalszym ciągu pozostaje dosyć spokojny, co wynika z faktu, że ani rolnicy, którzy czekają na konkretne już kroki Ministerstwa Rolnictwa w sprawie dopłat do zbóż, nie są chętni do sprzedaży, ani firmy skupowe, które nie czują presji zakupów, nie szukają masowo ziarna na rynku.

To wszystko sprawia, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 940 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od poziomu 630 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 570 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 680 zł za tonę.

Stabilne pozostają stawki za jęczmień paszowy i rozpoczynają się one od 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 730 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który minimalnie wyceniany jest również od 500 zł/t, ale ceny maksymalne dochodzą do 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane jest pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 630 zł/t.

Niewiele dzieje się również w przypadku żyta i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Nieznacznie zyskuje natomiast rzepak, gdzie minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie są skłonni zapłacić 1910 zł/t.

Od wielu już tygodni stabilne pozostają ceny kukurydzy, której minimalne wyceny oscylują wokół poziomu 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 750 zł/t. Zmian nie notujemy również w przypadku owsa, za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 930 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.