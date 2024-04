Stawki dopłat do zbóż już znane, ale ruch w skupach nie zachwyca: Ceny zbóż 19.04.2024

Koniec tygodnia przyniósł oczekiwane już od jakiegoś czasu rozporządzenie precyzujące wysokość i rodzaj pomocy dla producentów zbóż. Jednakże z racji tego, że szczegółowe wytyczne zostały opublikowane dopiero wczoraj to w dniu dzisiejszym nie widać jeszcze zwiększonego ruchu w skupach. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 19.04.2024 r.?

W opublikowanym wczoraj rozporządzeniu wysokość stawek pomocy została, nie tak jak oczekiwali rolnicy określona do tony, ale do hektara. Nie zmienia to jednak faktu, że warto się będzie nad tymi pieniędzmi pochylić, gdyż stawki wyniosą odpowiednio 1080 zł do hektara w przypadku pszenicy za zboże sprzedane do 10.03.24 i 1620 zł do hektara za pszenicę sprzedaną od 11.03 do 31.05.2024 r.

W przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych stawka wyniesie odpowiednio 740 zł dla wcześniejszego terminu sprzedaży i 1110 zł dla terminu sprzedaży do 31 maja. Warto również pospieszyć się ze składaniem stosownych wniosków, gdyż będzie to można zrobić tylko do 5 czerwca br.

Skupujący z którymi rozmawialiśmy sądzą, że teraz, kiedy karty są już na stole, to więcej rolników zdecyduje się na sprzedaż, tym bardziej, że żniwa zbliżają się już dużymi krokami, a magazyny trzeba jednak pod nie przygotować. Na chwilę obecną nie widać również wielkich ruchów cenowych na rynku i stawki pod koniec tygodnia nie ulegają większym zmianom. Co jednak przyniesie kolejny tydzień, to dopiero przed nami.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 950 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 630 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 570 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 720 zł za tonę.

Nieznacznie w górę ruszyły ceny jęczmienia konsumpcyjnego, gdzie minimalna stawka wzrosła o 20 zł i ceny zaczynają się od 520 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 760 zł/t. Zmian nie ma w przypadku jęczmienia paszowego gdzie minimalną stawką jest 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 650 zł/t.

Niezbyt dużo dzieje się także w przypadku żyta i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 570 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 610 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Ceny utrzymuje także rzepak, gdzie minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 1910 zł/t.

Bardzo stabilne od wielu już tygodni pozostają ceny kukurydzy, której minimalne wyceny oscylują wokół poziomu 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 760 zł/t. Nieznacznie tylko wzrosły natomiast ceny owsa za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 950 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 680 zł za tonę.