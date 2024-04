Dopłaty do zbóż spowodują wyższą podaż, a ta spadek cen: Ceny zbóż 09.04.2024

Kolejny już tydzień nie przynosi istotnych zmian w cennikach, gdyż obecnie jego uczestnicy, czyli zarówno sprzedający jak i kupujący, czekają na to co już za chwilę ma nastąpić, czyli właściwe rozporządzenie odnośnie dopłat do zbóż i dopiero wtedy chcą podejmować konkretne decyzje. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 09.04.2024 r.?

Handel dalej wygląda niemrawo, gdyż zarówno chętnych do sprzedaży jak i do kupna jest niewielu. Wszyscy czekają na oficjalne rozporządzenie Ministerstwa odnośnie dopłat do zbóż. Jednakże, trzeba brać pod uwagę fakt, że kiedy wszystko znajdzie się już na stole, to trzeba się będzie prawdopodobne liczyć ze zwiększoną podażą zbóż, co będzie wywierało presję na ceny.

Na chwilę obecną jeszcze tej presji nie widać i ruchy cenowe są minimalne, ale może się to dość szybko zmienić, kiedy więcej rolników postanowi sprzedać posiadane jeszcze przez siebie zapasy. Może to być tym mocniej odczuwalne, gdyż zainteresowanie zakupem zbóż ze strony chociażby dużych firm paszowych jest cały czas na dość niskim poziomie i nie widać u nich presji zakupowych.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 950 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od poziomu 630 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 570 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 700 zł za tonę.

Nieznacznie spadają z kolei stawki za jęczmień paszowy i rozpoczynają się one od 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 700 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który minimalnie wyceniany jest również od 500 zł/t, ale ceny maksymalne dochodzą do 750 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 zł/t, a maksymalnie jest to 640 zł/t.

Niewiele dzieje się również w przypadku żyta i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Ceny utrzymuje także rzepak, gdzie minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie są skłonni zapłacić 1900 zł/t.

Od wielu już tygodni stabilne pozostają ceny kukurydzy, której minimalne wyceny oscylują wokół poziomu 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 750 zł/t. Zmian nie notujemy również w przypadku owsa, za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 930 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.