Popyt się zwiększa, ale czy ma wpływ na ceny? Ceny zbóż 23.04.2024

Na początku tygodnia notowany jest większy popyt ze strony zwłaszcza firm przetwórczych, ale nie ma to na razie większego przełożenia na oferowane za zboża ceny, gdyż ruch w cennikach jest minimalny. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 23.04.2024 r.?

Przynajmniej na chwilę obecną wyklarowanie się sytuacji odnośnie dopłat do zbóż nie spowodowało większych ruchów cenowych szczególnie w dół, czego obawiała się część uczestników rynku. Widoczny jest natomiast nieco większy popyt ze strony firm przetwórczych, takich jak chociażby paszarnie.

Sytuacja na rynku krajowym jest z pewnością wspomagana przez stosunkowo dobre zachowanie światowych rynków towarowych, gdzie np. pszenica od dłuższego już czasu utrzymuje się powyżej bariery 200 euro za tonę, co nie daje zbyt dużych pretekstów do obniżek cen. Również prognozy na nowe zbiory, które chociażby w Europie mają być niższe niż w roku ubiegłym, nie pozwalają na razie na większy ruch w dół.

To wszystko sprawia, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 930 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 630 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 730 zł za tonę.

Nieznacznie w górę ruszyły ceny jęczmienia konsumpcyjnego, gdzie minimalna stawka wzrosła o 20 zł i ceny zaczynają się od 540 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 760 zł/t. Zmian nie ma w przypadku jęczmienia paszowego gdzie minimalną stawką jest 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 720 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 660 zł/t.

Niezbyt dużo dzieje się także w przypadku żyta i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 570 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 610 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Ceny utrzymuje także rzepak, gdzie minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 1910 zł/t.

Bardzo stabilne od wielu już tygodni pozostają ceny kukurydzy, której minimalne wyceny oscylują wokół poziomu 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 760 zł/t. Poziomy cenowe utrzymuje także owies za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 950 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 680 zł za tonę.