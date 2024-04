Rolnicy nie wierzą zapewnieniom. Czekają na konkrety w sprawie dopłat i wstrzymują sprzedaż: Ceny zbóż 12.04.2024

Kończący się tydzień dalej nie przynosi istotnych ruchów w skupach, pomimo tego, że prace nad dopłatami dla producentów zbóż są już wg. Ministerstwa Rolnictwa na finiszu. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 12.04.2024 r.?

Znane są już od dłuższego czasu stawki dopłat do zbóż, które zgodnie z ogłoszeniem wicepremiera Kołodziejczaka mają wynosić od 200 do 300 zł/t. Rolnicy cały czas czekają na ostateczne rozporządzenie, które postawi kropkę nad “i”.

Wczoraj w Sejmie wiceminister Kołodziejczak zapewnił, że prace są już na ostatniej prostej i za kilka dni poznamy ostateczną wersję. Niemniej jednak te zapewnienia nie satysfakcjonują rolników, którzy dalej wstrzymują się ze sprzedażą, a to może w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do większych spadków na rynku, który zostanie zasypany zbożem.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie wahania cenowe cały czas odbywają się w wąskim przedziale 10-20 zł za tonę i za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 930 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 630 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 570 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 700 zł za tonę.

Od początku tygodnia zmianie nie uległy stawki za jęczmień i za zboże paszowe rozpoczynają się one od 500 zł/t, a maksymalną ceną jest obecnie 700 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który minimalnie wyceniany jest również od 500 zł/t, ale ceny maksymalne dochodzą do 750 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 640 zł/t.

Niewiele dzieje się również w przypadku żyta i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Ceny utrzymuje także rzepak, gdzie minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 1900 zł/t.

Na właściwie niezmiennych poziomach od wielu już tygodni pozostają ceny kukurydzy, której minimalne wyceny oscylują wokół poziomu 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 750 zł/t. Zmian nie notujemy również w przypadku owsa, za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 930 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.