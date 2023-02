Zwalczanie chwastów – samosiewów zbóż w rzepaku ozimym wiosną

Występowanie samosiewów zbóż na plantacji rzepaku ozimego w znacznej liczbie, tj. ponad 100 szt./m2, może spowodować redukcję plonu nasion nawet o 20 proc. Dlatego też wykonanie oprysku odpowiednim graminicydem jest nieodzownym zabiegiem, pozwalającym na skuteczne wyeliminowanie samosiewów z plantacji rzepaku.

Rzepak ozimy najczęściej uprawiany jest w pierwszym lub w drugim roku po zbożach kłosowych, stąd też bardzo często pojawiają się one w bardzo dużych ilościach, które mogą stanowić czynnik konkurencyjny względem roślin rzepaku ozimego. Samosiewy zbóż, tj. pszenica, pszenżyto czy jęczmień, traktowane są w tym konkretnym przypadku jako chwasty jednoliścienne roczne ozime.

Kiedy zwalczać samosiewy zbóż?

Najczęściej plantatorzy rzepaku, decydują się na zabieg eliminujący samosiewy jeszcze w okresie jesiennym. Przy niewielkiej presji ze strony samosiewów, rolnicy wykorzystują najczęściej, typowe herbicydy zwalczające zarówno gatunki jednoliścienne jak i dwuliścienne. Natomiast przy bardzo silnym zachwaszczeniu samosiewami zbóż, plantatorzy decydują się na zastosowanie graminicydów.

Drugim terminem (równie skutecznym co jesienny) w którym można wykonać zabieg opryskiwania eliminujący samosiewy zbóż (a niejako przy okazji inne typowe chwasty jednoliścienne roczne jak i wieloletnie) jest okres wczesnowiosenny.

Jakim asortymentem dysponujemy w okresie wczesnowiosennym?

W walce za samosiewami zbóż i innymi chwastami jednoliściennymi rocznymi jak i wieloletnimi, stosuje się najczęściej 6 podstawowych s.cz., tj. propachizafop, kletodym, cykloksydym, fluazyfop-p-butylowy, chizalafop-p-etylowy oraz chizalafop-p-tefurylowy.

Najwcześniej ale zarazem w bardzo ograniczonym przedziale czasowym, można zastosować s.cz. propachizafop, który jest obecny w 7 graminicydach (Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Asfolot 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC). Substancję tą stosuje się już w momencie ruszenia wegetacji wiosennej jednak nie później jak do początku wybijania rzepaku w pęd główny – brak międzywęźli, tzw. rozeta (BBCH 19-30). Zaletą tej substancji jest bardzo szybki efekt działania, który widoczny jest już po około 3-5 dni od momentu wykonania zabiegu.

W zbliżonym przedziale czasowym czyli w momencie ruszenia wegetacji wiosennej jednak nie później jak do początku wybijania rzepaku w pęd, tzw. rozeta (BBCH 19-30) można stosować chizalofop-P-tefurylowy, który jest składnikiem 4 graminicydów (Bagira 040 EC, Panarex 040 EC, Pantera 040 EC, Rango 040 EC). Pierwsze objawy działania tej substancji widoczne są po upływie około 6-10 dni od wykonania zabiegu. Natomiast pełny efekt działania widoczny jest po 14-21 dniach od wykonania zabiegu.

Kolejne dwie substancje to kletodym i cykloksydym, które również można aplikować we wczesnych fazach rozwojowych rzepaku, które zawierają się w przedziale początku ruszenia wegetacji jednak nie później jak do momentu gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle (BBCH 20-30/31) – kletodym lub do momenty gdy widoczne jest drugie międzywęźle (BBCH 20-32) – cykloksydym. Działanie kletodymu (Cegorian Extra 120 EC, Centurion Plus 120 EC, Flanker 120 EC, GramiGuard, Kleo 240 EC, Kleto4Herbi 120 EC, Logik 240 EC, Sedim 120, Select Super 120 EC, V-Dim 240 EC, VextaDim 240 EC), widoczne jest po upływie 5-7 dni. Natomiast efekt działania cykloksydymu (Focus Ultra 100 EC), obserwowany jest już po 4-5 dniach od momentu wykonania zabiegu, natomiast całkowite zniszczenie samosiewów następuje po około 21 dniach.

I na koniec kolejne dwie substancje, które można stosować w zaawansowanej fazie rozwojowej rzepaku ozimego, to chizalofop-P-etylowy (Achiba 05 EC, Darium, Maceta 50, Pilot 10 EC, Targa Max 10 EC, Targa Super 05 EC, Trepach, Zamzar 50 EC), który zalecany jest od wczesnej wiosny do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 19-39) a 3 herbicydy, tj. Labrador Extra 50 EC, Labrador Pro i Wizjer posiadają rejestrację nawet do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych (fazy „zielonego pąka”). Pierwsze objawy działania tej substancji widoczne są zaledwie po upływie kilku godzin, a pełny zakres działania występuje po 10-14 dniach od wykonania zabiegu. Natomiast druga substancja to fluazyfop-P-butylowy (Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Frequent, Fusilade Forte 150 EC, Privium 125 EC, Trivko), który może być sosowany od początku ruszenia wegetacji wiosennej aż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH 20-50). Całkowity efekt działania tej substancji, widoczny jest po upływie 14-21 dni od momentu wykonania zabiegu.