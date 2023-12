Dlaczego należy stosować adiuwanty?

Adiuwanty poprawiają skuteczność odchwaszczania. Środki te zwiększają przyczepność, zwilżalność i szybkość przenikania substancji czynnej do wnętrza roślin. Poprawiają stabilność roztworu cieczy użytkowej.

Adiuwanty to substancje modyfikujące właściwości roztworu cieczy użytkowej i wpływające na zwiększenie ilości substancji czynnej lub składnika nawozowego docierającego do rośliny. Z zastosowanej ilości substancji czynnej najczęściej do miejsca docelowego dociera od 2 do 10% zastosowanej dawki. Stąd też w celu uzyskania wymaganej skuteczności zabiegu chemicznej ochrony roślin producent rolny zobligowany jest do stosowania wyższych dawek, co znacznie podnosi koszty uprawy.

Często pokrycie roślin środkiem ochrony, a tym samym skuteczność biologiczna zastosowanych herbicydów, zależy od stanu fizjologicznego roślin. Przy wysokich temperaturach powietrza oraz jego małej wilgotności, rośliny poprzez uruchomienie mechanizmów chroniących je przed stratami wody, chronią się również przed skutecznym zwilżeniem cieczą użytkową. Z kolei w przypadku występowania dużej wilgotności w roślinach dochodzi do lepszej retencji cieczy użytkowej na liściach opryskiwanej rośliny.

Właściwe zastosowanie środka chemicznego na zwalczane i chronione rośliny bez istotnych strat związanych ze znoszeniem i spływaniem nie zawsze stanowi gwarancję skuteczności biologicznej zastosowanego preparatu. W trakcie wykonywania zabiegu i bezpośrednio po nim w sytuacjach stresu wodnego oraz niskich temperatur i małej wilgotności powietrza występują problemy z naniesieniem środków chemicznych. Skutecznym sposobem zwiększenia aktywności między innymi herbicydów jest dodatek środków zwiększających przyczepność, zwilżalność i szybkość przenikania substancji aktywnej do wnętrza roślin, jak również stabilność roztworu cieczy użytkowej.

Przy prawidłowo przeprowadzonym zabiegu ochrony roślin wymagany jest zarówno precyzyjny dobór substancji aktywnej oraz terminu zabiegu dostosowanego do fazy rozwojowej roślin i warunków meteorologicznych, jak i odpowiedni dobór adiuwantów, które w znacznym stopniu poprawią jego efektywność, poprzez zwiększenie ilość zastosowanego preparatu na powierzchni opryskiwanych roślin.

Adiuwanty poprawiają efektywność dostarczania substancji czynnej do jej miejsca działania, co jest między innymi związane z pokonaniem barier wynikających z wysokiej twardości wody wykorzystanej do otrzymania cieczy roboczej oraz poprawę dostarczenia kropel do miejsca docelowego.

W obrębie adiuwantów tzw. aktywujących występują substancje powierzchniowo czynne, które wykazują zdolność obniżania napięcia powierzchniowego cieczy, dzięki czemu dochodzi do jej lepszego zatrzymywania na blaszce liściowej oraz jej całościowego pokrycia. Wśród najczęściej stosowanych adiuwantów występują substancje powierzchniowo czynne (surfaktanty), adiuwanty olejowe i adiuwanty mineralne.

Preparaty wytworzone na bazie olejów mineralnych, a także olejów roślinnych i ich pochodnych, mają zdolność do częściowego rozpuszczania warstwy woskowej występującej na blaszce liściowej chwastów oraz wyraźnego spowolnienia wysychania cieczy na powierzchni roślin, co skutkuje poprawą efektywności wnikania substancji aktywnej.