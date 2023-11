Rzepak można odchwaszczać późną jesienią.  Sprawdź, jakie preparaty użyć do zwalczania chwastów

Coraz częściej pod koniec listopada i na początku grudnia, występują tzw. okienka pogodowe czyli kilka czy nawet kilkanaście dni ze średnią dobową temperaturą utrzymującą się na poziomie powyżej 10°C. Ma to oczywiście bardzo istotny wpływ na rozwój rzepaku i chwastów, a przez to i na możliwość zastosowania niektórych substancji czynnych herbicydów.

Co w fazie 6-8 liści

Pod koniec listopada rzepak ozimy powinien posiadać od 6-8 liści, gdyż taka faza rozwojowa gwarantuje mu możliwość pewnego wejścia w stan spoczynku zimowego, przez to w miarę bezpieczne przezimowanie. W fazie tej możemy jeszcze zastosować kilka substancji czynnych (s.cz.) herbicydów, które skutecznie ograniczą występowanie niektórych gatunków chwastów. Są to substancje z tzw. pogranicza rozwojowego. Maksymalnie można je stosować w fazie do 8 liści rzepaku, w momencie wystąpienia tzw. okienka pogodowego czyli kiedy pojawią się optymalne warunki atmosferyczne, głównie temperaturowe.

Przykładem takich substancji jest gotowa kombinacja duetu, składającego się z halauksyfen metylu i pikloramu (np. Bakchus Plus, Mozzar, Pixafen), który można aplikować również w nieco przesuniętym terminie, czyli w rzepaku, który wykształcił 6-8 liści (BBCH 16-18). Herbicydy te w dawce 0,5 l/ha, skutecznie ograniczają większość problematycznych gatunków chwastów dwuliściennych, tj. bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, jasnota biała i różowa, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, stulicha psia, tasznik pospolity i tobołki polne.

Natomiast w nieco późniejszej fazie rozwojowej rzepaku (7-8 liści, BBCH 17-18) można zastosować trzy duety. Pierwszy z nich czyli dimetanamid-P i chinomerak (np. Butisan Mix, Butisan Pro, Solanis, Sotter), może być stosowany aż do fazy 8 liści czyli właściwie do końca wegetacji jesiennej rzepaku. Środki te w dawce 1,5 l/ha polecane są głównie do zwalczania zimujących, problematycznych chwastów dwuliściennych, tj. bodziszek drobny, jasnota purpurowa, mak polny, przetacznik perski i polny, przytulia czepna, rumianek pospolity.

Drugi duet obejmuje metazachlor i chinomerak (np. Butisan Mix, Butisan Pro, Butisan Star 416 SC, Butisan Top, Impesco 416 SC, Meteor Star 416 SC, Permuson 416 SC, Rapsan Plus, Rapsan Turbo), który również może być aplikowany aż do uzyskania przez rzepak ozimy fazy 7-8 liści (BBCH 17-18). Niewątpliwą zaletą tych herbicydów stosowanych w dawce 1,5-3,0 l/ha, jest możliwość równoczesnego zwalczania zarówno gatunków jednoliściennych, tj. miotła zbożowa oraz dwuliściennych, tj. gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, maruna bezwonna (ale tylko do fazy 2 liści), rumianek pospolity, przetacznik bluszczykowy, perski i polny, przytulia czepna (ale tylko do fazy liścieni lub maks. do fazy 2 okółków czyli bardzo późno wschodząca) oraz sporek polny.

Natomiast trzeci duet, składający się z takich substancji jak: metazachlor i dimetenamid-P (np. Butisan Duo 400 EC, Springbok, Springbok Duo), można aplikować aż do końca wegetacji jesiennej, jednak nie później jak do fazy 8 liści rzepaku ozimego (BBCH 18). Zaletą tych herbicydów stosowanych w dawce 2,5 l/ha, jest ich wysoka skuteczność w ograniczaniu chwastów pospolicie występujących w zasiewach rzepaku, tj. miotła zbożowa, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy i perski, tasznik pospolity oraz tobołki polne.

Bardzo późne odchwaszczanie czyli faza 9 liści lub pierwszy pęd boczny (BBCH 19-21)

Coraz częściej w ostatnich latach, obserwujemy taki trend (w szczególności w woj. opolskim, dolnośląskim czy lubuskim), że przebieg warunków pogodowych (głównie wysoka temperatura) spowodowała, że rzepak ozimy praktycznie nie wszedł w okres zimowania lub wegetacja tylko bardzo mocno spowolniła. Stwarza to dodatkowe możliwości dla plantatora, który na tzw. koniec wegetacji jesiennej (oczywiście jeżeli pozwolą na to warunki termiczne), można zastosować jeszcze dodatkowo dwie substancje.

Pierwszą z nich jest bifenoks (np. Fox 480 SC), który można aplikować maksymalnie do fazy 9 liścia rzepaku ozimego (BBCH 19) lub do końca wegetacji jesiennej. Herbicyd Fox 480 SC w dawce 1,0 l/ha, skutecznie ogranicza, jedynie tylko kilka gatunków chwastów ale sprawiających plantatorowi zazwyczaj dużo kłopotów, tj. fiołek polny, rumian polny, gwiazdnica pospolita i tasznik pospolity. Stosując ten herbicyd w późniejszej fazie rozwojowej rzepaku, należy zwrócić szczególną uwagę na poranne czy wieczorne przymrozki, które to mogą obniżyć skuteczność działanie tej substancji w odniesieniu do wymienionych gatunków chwastów.

Pamiętajmy, że środek ten w tak późnym terminie, skuteczniej działa jedynie w temperaturze 4-10°C (oczywiście im temperatura powietrza wyższa tym skuteczność będzie większa). W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów oraz zwiększenia skuteczności zabiegu przeciwko chwastom tzw. rumianowatym czy jasnotom, herbicyd Fox 480 SC można stosować łącznie ze środkiem Fuego 500 SC (s.cz. metazachlor). Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania tej mieszaniny zbiornikowej, wynosi: Fox 480 SC 1,0 l/ha + Fuego 500 SC 1,0 l/ha.

Natomiast drugą z nich jest pikloram (np. Pikas 300 SL, Raldico 300 SL), którą można stosować nawet w bardzo późnej fazie rozwojowej roślin rzepaku ozimego, czyli w fazie 9 liści do nawet pierwszego pędu bocznego (BBCH 19-21). Jest to oczywiście możliwe ale tylko w momencie wystąpienia sprzyjających warunkach pogodowych (jeżeli w do połowy grudnia nie pojawią się częste przymrozki i okrywa śnieżna a temperatura powietrza w dzień nie spada poniżej 4°C ). Oczywiście im temperatura powietrza będzie wyższa (np. 4-8°C ) tym skuteczniejsze będzie działanie tych herbicydów w odniesieniu do takich gatunków chwastów jak: chaber bławatek, jasnota purpurowa czy przytulia czepna. Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania tych herbicydów wynosi: 0,078 l/ha.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów o tzw. gatunki rumianowate, herbicydy Pikas 300 SL czy Raldico 300 SL, można stosować łącznie z takimi środkami jak: Major 300 SL, Cloe 300 SL czy ProSto 300 SL (s.cz. chlopyralid). Mieszaninę zbiornikową tych herbicydów należy stosować od początku rozwoju pędów bocznych do rozwoju pierwszego pędu bocznego rzepaku (BBCH 20-21). Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania tej mieszaniny zbiornikowej wynosi: Pikas 300 SL lub Raldico 300 SL (dawka 0,078 l/ha) + Major 300 SL lub Cloe 300 SL czy ProSto 300 SL (dawka 0,3l/ha).