Odchwaszczanie w niskich temperaturach, późną jesienią

Skuteczność działania zabiegu herbicydowego, wykonanego przez plantatora w okresie późnojesiennym jest uzależniona od wielu czynników, np. fazy rozwojowej chwastów, jednak jednym z najważniejszych jest temperatura powietrza w jakiej wykonuje się tak późny zabieg odchwaszczania.

Temperatura powietrza ma istotny wpływ na skuteczność działania wielu substancji czynnych (s.cz.) herbicydów, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Zdecydowana większość s.cz. herbicydów stosowanych w okresie jesiennym, wykazuje odpowiednią skuteczność działania w temperaturze, która zawiera się w przedziale 8(10)-20°C.

Zastosowanie herbicydów wymagających temperatury w zakresie 10-20°C w niższej niż zalecana temperaturze (np. 7-8°C) na ogół nie powoduje fitotoksycznego działania w odniesieniu do rośliny uprawnej. W takim przypadku obserwuje się zazwyczaj nieco obniżony lub bardzo ograniczony a w skrajnym przypadku nawet całkowity brak działania chwastobójczego takiej substancji. Natomiast w odniesieniu do zabiegów późnojesiennych, tzw. na koniec krzewienia czy koniec wegetacji zbóż, tak naprawdę istotna jest inna temperatura a mianowicie. tzw. minimalna temperatura powietrza, w której już można zastosować substancję czynną herbicydu.

Temperatura minimalna

Jak sama nazwa wskazuje, określa nam temperaturę (rzadziej zakres temperatur) w jakiej dana s.cz. herbicydu może być stosowana i w której wykazuje się już widocznym efektem chwastobójczy. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż poniżej tego poziomu s.cz. herbicydu, wchłania się i przemieszcza znacznie wolniej i może zadziałać słabiej i do tego z dużym opóźnieniem lub nawet wcale (bardzo rzadki przypadek ale możliwy).

Biorąc pod uwagę kryterium skuteczności działania wybranych do zastosowania na koniec krzewienia czy koniec wegetacji jesiennej, s.cz. herbicydów, należy koniecznie zmierzyć temperaturę tuż przed planowanym opryskiem. Warto pamiętać, że temperatura jaką odczytujemy na tzw. „termometrach za oknem” nie jest w typ przypadku miarodajna, gdyż bardzo często termometry te, pokazują nam temperaturę wyższą nawet o 2-3°C, niż przy pomiarze wykonanym na polu. Dlatego najlepiej jest zmierzyć temperaturę powietrza na danym polu, bezpośrednio przed samym opryskiem herbicydowym, odpowiednio przy samym gruncie lub na wysokości liści rośliny uprawnej.

Co w niskich temperaturach?

W okresie późnojesiennym temperatury powietrza w dzień oscylują najczęściej w zakresie 1-5°C, natomiast w ostatnich kilku latach były takie dni, że wynosiły nawet 8-10°C. Zawsze jednak pamiętajmy, że bezpieczniej jest zastosować takie s.cz. herbicydów, których minimalna temperatura działania wynosi poniżej 5°C, ponieważ one i tak zadziałają w momencie wystąpienia wyższych temperatur.

Temperatura minimalna 4-5°C

Fluroksypyr + florasulam (np. Flurostar Super SE), duet ten, zalecany jest do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego przed przytulią czepną (do wysokości 20 cm), maruną bezwonną, gwiazdnicą pospolitą, jasnotą purpurową i różową, makiem polnym, samosiewami rzepaku, tasznikiem pospolitym i tobołkami polnymi.

Florasulam + metsulfuron metylowy + tribenuron metylowy (np. Fundamentum 700 WG, Locus 700 WG, Troping 700 WG + adiuwant Asystent+) – mieszanina ta może być stosowana w bardzo późnej fazie rozwojowej pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta ozimego i jest wykorzystywana do zwalczania jasnot, dymnicy pospolitej, ostrożenia polnego, maruny bezwonnej, maku polnego, chabra bławatka, gwiazdnicy pospolitej, przytuli czepnej, tasznika pospolitego, tobołków polnych i samosiewów rzepaku.

Florasulam + tribenuron metylowy (np. Viking Max 80 WG) – duet ten może być stosowany do końca wegetacji jesiennej pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta ozimego i wykorzystywany jest do zwalczania chabra bławatka, gwiazdnicy pospolitej, maku polnego, maruny bezwonnej, niezapominajki polnej, przytuli czepnej, samosiewów rzepaku, tasznika pospolitego i tobołków polnych.

Propoksykarbazon sodowy + mezosulfuron metylowy (np. Monolith 11,25 WG + adiuwant Biopower) – mieszanina ta polecana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta do końca wegetacji jesiennej przed takimi chwastami jak: miotła zbożowa, wyczyniec polny, życica trwała, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.

Temperatura minimalna 2-4°C

Tribenuron metylowy (np. Helgran 75 WG, Helmstar 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Pleban 75 WG, Ranga 75 WG, Tribe 75 WG, Tribex 75 WG) – substancja ta może być aplikowana do końca krzewienia pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego, w celu skutecznego ograniczenia występowania chabra bławatka, jasnoty różowej, maku polnego, samosiewów rzepaku i tobołków polnych.

Temperatura minimalna 1-2°C

Pinoksaden (np. Addar 50 EC, Axial 50 EC, Axel R 50 EC, Fraxial 50 EC, Paxio 50 EC, Paxio Duo 50 EC, Rapino 50 EC) – substancja ta może być aplikowana do końca wegetacji jesiennej pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego i pszenżyta ozimego. Skutecznie ogranicza miotłę zbożową i wyczyńca polnego (nawet do fazy początku krzewienia).

Halauksyfen metylu – Arylex (np. GF-2573) – substancja ta polecana jest do ochrony pszenicy ozimej, pszenicy twardej ozimej, pszenicy orkiszowej ozimej, jęczmienia ozimego i żyta ozimego do końca wegetacji jesiennej. Ogranicza występowanie przytulii czepnej, bodziszka drobnego, jasnoty purpurowej, chabra bławatka, gwiazdnicy pospolitej, przetacznika bluszczykowego i perskiego.

Halauksyfen metylu – Arylex + florasulam (np. Quelex łącznie z adiuwantem, np. Atpolan Bio 80 EC, Dassoil czy Olbras 88 EC). Mieszaninę tę można stosować do ochrony pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego, do fazy końca krzewienia. Mieszanina ta stosowana jest głównie do zwalczania przytuli czepnej (do wysokości 20-25 cm) oraz gwiazdnicy pospolitej i samosiewów rzepaku.

Temperatura minimalna (-3°C) 0-2°C

Chlorotoluron (np. Desperado 500 SC, DicuRex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC, Toluron 700 SC) – substancja ta wykorzystywana jest głównie do ochrony plantacji pszenicy ozimej, ponadto zalecana jest do stosowania w pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie aż do końca wegetacji jesiennej lub wystąpienia przymrozków. Niewątpliwą zaletą tej substancji jest możliwość aplikacji nawet w temperaturze -3°C, ale pod warunkiem, że na polu nie występuje okrywa śnieżna. Jednak skuteczniej działa na miotłę zbożową czy wyczyńca polnego (będących nawet w fazie krzewienia) w temperaturze około 0-2°C. Natomiast powyżej 2°C, wykazuje zadawalające działanie w odniesieniu do chabra bławatka, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty różowej, rumianu polnego, tasznika pospolitego i tobołków polnych.

Warto pamiętać, że jeżeli temperatura powietrza podczas wykonywania zabiegu jest na granicy temperatury minimalnej lub jest niewiele (np. o 0,5-1°C) niższa niż wymagana dla danej s.cz., to należy zastosować wyższą zalecaną przez producenta dawkę lub(i) dodać środek wspomagająco-osłonowy w postaci adiuwantu. Szczególnie w sytuacji, kiedy na plantacji występują chwasty zimujące (np. miotła zbożowa, wyczyniec polny, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita czy rumianowate) bądź wieloletnie (np. ostrożeń polny). W tym przypadku najważniejsze są co najmniej trzy pierwsze doby od wykonania zabiegu. Ewentualne późniejsze spadki temperatur nie mają już tak istotnego wpływu na skuteczność działania zastosowanego herbicydu.