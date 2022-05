Ustabilizowany osad ściekowy: Wartościowy nawóz, ale obwarowany przepisami

Na stronach internetowych można znaleźć ogłoszenia dotyczące ofert sprzedaży czy oddania za darmo ustabilizowanego osadu ściekowego. Przy wysokich obecnie cenach nawozów mineralnych takie ogłoszenia wydają się być atrakcyjne. Warto jednak poświęcić chwile na rozważenie argumentów za i przeciw stosowania takiego nawozu.

Odpowiednio przygotowane komunalne osady ściekowe są źródłem łatwo przyswajalnych pierwiastków zwłaszcza azotu, fosforu czy wapnia. Jego właściwości nawozowe porównywane są do obornika. Dodatkowo zawartość wapnia wpływa korzystanie na odkwaszanie gleby. Zastosowanie osadów jako nawozów wpływa pozytywnie na zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, co przekłada się na wyższe plony. Takie działanie pozwala również obniżyć dawki, bądź nawet całkowicie zrezygnować z mineralnych nawozów, co korzystnie wpływa na obniżenie kosztów nawożenia.

Powyżej zostały przedstawione korzyści wynikające z zastosowania takiego rodzaju nawożenia, teraz kilka słów na temat tego, na co zwrócić uwagę przy zaopatrywaniu się w komunalne osady ściekowe.

Zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.2016 poz.1987) z dnia 14 grudnia 2012 komunalne osady ściekowe mogą być wykorzystywane w rolnictwie. Jednakże mogą być przekazywane tylko przez wytwórcę osadów. Ponadto muszą być ustabilizowane i odpowiednio przygotowane poprzez obróbkę chemiczną, biologiczną czy termiczną, dzięki czemu zminimalizowany zostaje szkodliwy wpływ na zdrowie, życie ludzi czy środowisko. Dodatkowo osady raz osuszone nie mogą być ponownie nawodnione.

Koniecznym jest również przeprowadzenie badań zarówno gleby, jak i wykorzystywanych komunalnych osadów ściekowych (choć często wykonanie takich badań proponuje wytwórca osadów) oraz przechowywanie wyników tych badań przez władającego powierzchnią ziemi. Ponadto wytwórca osadów musi poinformować o dawkach osadu, które mają być zastosowane.

Istnieją również wytyczne, które regulują zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych np. na obszarach bezpośrednio przylegających do cieków wodnych czy jezior, na obszarach zagrożonych powodzią czy gruntach o dużej przepuszczalności. Także nie można stosować komunalnych osadów ściekowych gdy prowadzi się uprawę pod osłonami czy grunty przeznaczone są na łąki i pastwiska. Pełną listę zakazów należy szukać w ustawie Dz.U.2016 poz.1987.