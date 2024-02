Spadki cen na rynku nawozów trwają. Ceny nawozów 17.02.2024

Bieżący tydzień w branży Agro minął pod znakiem protestów rolników, jednak pomimo znacznej frekwencji w miastach, wielu z nich wyjechało w pole z azotem. Zgodnie z prognozami ekspertów publikowanymi na początku roku, w kraju utrzymuje się tendencja spadkowa cen nawozów. Jak kształtują się ceny nawozów mineralnych w połowie lutego?

Grupa Azoty zmniejsza wolumeny produkcji

Ze wstępnych wyników produkcyjnych Grupy Azoty, za styczeń b.r., wynika, że produkcja nawozów azotowych w odniesieniu do grudnia 2023 roku została zmniejszona o 29% – z 281 tys. ton do 199 tys. Jak zapewnia spółka, rynek nawozowy jest przygotowany do sezonu aplikacyjnego, w związku z zakupami dokonywanymi w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. “(…) Z kolei w styczniu obserwowaliśmy w tym roku większe zainteresowanie rolników nawozami specjalistycznymi. Niższe poziomy produkcji w moczniku odzwierciedlają aktualną sytuację na rynku Unii Europejskiej w tym obszarze” – przekazuje Zbigniew Paprocki, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Wolumen produkcji nawozów wieloskładnikowych również został zmniejszony, z 54 tys. ton w grudniu 2023, do 48 tys. ton w styczniu roku bieżącego. W odniesieniu do stycznia 2023 roku to spadek o kolejne 11 tys. ton. Jak podaje spółka, wielkość produkcji zakładów Grupy Kapitałowej, dostosowywana jest do aktualnej sytuacji podażowo-popytowej w krajach UE.

Gaz najtańszy od lipca 2023 roku

Kontrakty terminowe na gaz ziemny w Europie spadły do 25 euro/MWh, osiągając przy tym najniższy poziom od lipca 2023 roku. Wysoka podaż oraz mniejsze zużycie gazu, wpływają na utrzymujące się obniżki cen w tym sektorze. Zgodnie z globalnymi wskaźnikami ekonomicznymi oraz analizami sytuacji ekonomicznej na portalu Trading Economist, przewiduje się wzrost ceny surowca do końca kwietnia b.r. do poziomu 28,34 euro/MWh.

Ceny w dół, ale nadal za wysokie

W ubiegłym tygodniu u większości dystrybutorów zaktualizowane zostały cenniki detaliczne nawozów granulowanych ze znacznymi obniżkami ich cen, szczególnie istotnych w obecnym okresie stosowania, nawozów zawierających azot. W bieżącym tygodniu utrzymała się tendencja spadkowa, lecz poziom obniżek jest niższy. W związku z drastycznymi spadkami cen płodów rolnych, które nie zmieniają się od miesięcy i wpływają na poziom opłacalności produkcji, zakup nawozów w podanych cenach ma nadal negatywny wydźwięk wśród rolników.

Warto zaznaczyć, że rozbieżności cen detalicznych mocznika+INu czy Polifoski, w różnych punktach sprzedaży, sięgają nawet do 300zł/t. Istotne jest zatem, aby przed dokonaniem zakupu, porównać ceny oferowane przez różnych dostawców.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1920,95 Bez zmian Zaksan 32 Brak dostępności ANVISTAR 34N 1919,80 Spadek ceny -18,30zł/t Saletrzak 27 Standard Plus 1575,55 Bez zmian Saletrosan 30 1932,80* Spadek ceny -56,20zł/t Salmag 1571,30 Spadek ceny -12zł/t Canwil Brak dostępności RSM 32 1651,6 Spadek ceny -32zł/t RSM 30 1596,65* Bez zmian RSM 28 1504,70* RSM 26N+3S 1547,90 Bez zmian Pulan 34,4 1905,30 Spadek ceny -7,50zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2236,35 Spadek ceny -27,30zł/t Polifoska 5 2786,50* Spadek ceny -41,90zł/t Polifoska 6 3190 Bez zmian Polifoska 7 2673,05* Wzrost ceny +34,50zł/t Polifoska 8 3273,50 Spadek ceny -29,10zł/t Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1807,40 Spadek ceny -25,60zł/t Sól Potasowa 2212 Spadek ceny -60zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3379 Bez zmian Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 3064,50 Spadek ceny -31,10zł/t

*Ograniczona dostępność