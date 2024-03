Kalibracja, próba kręcona rozsiewacza. Podpowiadamy, jak to robić

Obecnie, kiedy koszty produkcji są wysokie, a ceny płodów rolnych nie zachwycają każda, nawet najmniejsza oszczędność, chociażby na nawozach ma ogromne znaczenie. Dlatego warto poświęcić kilka chwil na prawidłowe skalibrowanie naszego rozsiewacza, które pozwoli wysiać dokładnie tyle nawozu ile potrzeba i tym samym przyczynić się do oszczędności.

Próba kręcona w przypadku rozsiewacza nawozów zajmuje zwykle nie więcej jak 15- 20 min, a korzyści, jakie niesie są bardzo wymierne. Warto mieć na uwadze, że nastawy, które podawane są w tabelach wysiewu dostarczanych razem z rozsiewaczem lub dostępne w Internecie są wyłącznie orientacyjne.

Aby ustalić dawkę nawozu na hektar można skorzystać z tabel rozsiewu zamieszczonych w instrukcji obsługi. Biorąc pod uwagę rodzaj nawozu, szerokość roboczą, przewidywaną prędkość jazdy i założoną dawkę na hektar odczytamy numer pozycji dźwigni regulacji szczelin wysiewających, który tym parametrom odpowiada.

Musimy pamiętać , że kupując nawóz , nawet od tego samego producenta, możemy niestety trafić na różną jego granulację. Dlatego po zakupieniu należy przeprowadzać próbę kręconą rozsiewacza dla danego nawozu, a nie korzystać z danych zawartych w tabeli, a więc pierwszą rzeczą, którą powinno się wykonać jest zważenie 1 l nawozu z partii, którą mamy na podwórku.

Można pomyśleć, że różnice nie są zbyt duże bo przykładowo w tabelach dla rozsiewacza Kuhn waga litra puławskiej saletry amonowej została określona na 1,02 kg, a przy zważeniu próbki z partii nawozu, która przeznaczona była do rozsiania wartość ta wyniosła 1,086 kg, czyli wynosiła zaledwie 66 g, i można pozostać przy nastawach, jakie proponowane są w tabeli rozsiewacza. Byłoby to jednak błędem, ponieważ jeśli pozostalibyśmy przy sugerowanych nastawach z rozsiewacza, wysiana ilość nawozu nie pokryje się z założoną przez nas dawką na hektar, czyli np. zamiast 250 kg/ha wysiejemy o około 35 kg mniej.

Jeśli chodzi o samą próbę kręconą to w przypadku większości nowoczesnych rozsiewaczy obejmuje ona tylko kilka czynności i jest bardzo prosta do wykonania. Pierwszą rzeczą jest ustawienie wg tabeli na skali rozsiewacza ilości nawozu jaką planujemy wysiać oraz wziąć pod uwagę prędkość z jaką będziemy jeździli. Następnie należy zdemontować jedną z tarcz wysiewających, a w jej miejsce wsunąć lejek (często specjalny, dedykowany do danego rozsiewacza), który pozwoli na osypanie się nawozu do podstawionego pojemnika.

Po wykonaniu tych czynności trzeba załączyć mieszadło i otworzyć wysyp nawozowy nad zdemontowaną tarczą, tak aby nawóz mógł wpadać przez 1 min. do pojemnika. Ilość nawozu, która znajdzie się w pojemniku powinna być następnie zważona i pomnożona razy 2, aby uzyskać wynik dla obu tarcz wysiewających, a wynik podstawiony do tabeli wysiewu.

Jeśli natomiast nie mamy tabeli to wówczas możemy skorzystać z prostego wzoru na ilość wysiewanego nawozu w przeciągu 1 min, która powinna opuścić rozsiewacz, czyli wylecieć na dwie tarcze. Tym wzorem jest pomnożenie prędkości roboczej (w km/h), szerokości roboczej (w metrach) i ilości nawozu, który chcemy wysiać (w kg) a następnie podzielenie tego wyniku przez 600.

Z kolei jeśli wyniki nie zgadzają się z zakładaną przez nas dawką na hektar, należy zmodyfikować ustawienie na skali rozsiewacza i czynności opisane powyżej powtórzyć do momentu uzyskania prawidłowych wyników.

Natomiast jeśli nie posiadamy tabel do rozsiewaczy nawozów, to nie powinno być problemów z ich odnalezieniem ponieważ firmy maszynowe udostępniają obecnie aplikacje na telefony z ustawieniami dla konkretnych modeli swoich rozsiewaczy, obejmujących często nawet kilkunastoletnie maszyny.