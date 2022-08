Co zrobić, żeby słoma się dobrze rozłożyła?

Słoma jest cennym źródłem składników pokarmowych i warto stosować ją jako nawóz. Istnieje kilka zabiegów, które mogą przyspieszyć uwalnianie składników pokarmowych ze słomy.

Słoma, jako cenne źródło składników pokarmowych, korzystanie wpływa na poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Zwiększa zawartość pożądanej próchnicy oraz zapewnia właściwą żyzność gleby.

>>>Ile składników jest w słomie zbóż?

Mineralizacja słomy jest procesem powolnym i wykorzystywanie przez rośliny makro- i mikroelementów w niej zawartych jest opóźnione. Szacuje się, że 80 proc. materii organicznej słomy rozkładane jest po upływie 6 miesięcy. Istnieje jednak kilka zabiegów, które mogą przyspieszyć uwalnianie składników pokarmowych.

Rozdrobnić i równomiernie rozrzucić

Przede wszystkim słoma powinna być dobrze rozdrobniona, na długość max. 7-8 cm i równomiernie rozrzucona po polu. Następnie tak przygotowana biomasa powinna być dokładnie wymieszana z glebą, na głębokości do 10 cm. W wierzchniej warstwie gleby proces mineralizacji przebiega najszybciej.

Poprawne rozdrobnienie i wymieszanie zapobiega tworzeniu się tzw. słomianej maty. Jej powstanie utrudnia wschody roślin, rozwój korzeni, a także zbite frakcje słomy pochłaniają wodę, która jest niedostępna dla kiełkujących roślin.

Dodatek nawozów

Bardzo ważny jest również dodatek nawozów azotowych, gdyż mikroorganizmy mineralizujące resztki wykorzystują azot do intensywnego wzrostu. Zaleca się stosowanie 8-10 kg N na tonę wprowadzanej słomy, tuż przed jej wymieszaniem. Gdy zabraknie dodatkowego źródła azotu dla mikroorganizmów, będą one korzystały z zasobów glebowych, przez co będzie mniej azotu dla roślin.

Przy stosowaniu nawozów azotowych warto wziąć pod uwagę warunki glebowe. Na glebach lekkich, piaszczystych gdzie mineralizacja przebiega wolniej można stosować wyższe dawki azotu, niż na glebach ciężkich, bogatych w próchnicę.

Preparaty przyspieszające rozkład słomy

Na tempo rozkładu słomy wpływa aktywność mikrobiologiczna gleby. Sposobem na przyspieszenie mineralizacji słomy jest dodatek preparatów zawierających mikroorganizmy. Drobnoustroje w nich zawarte wytwarzają enzymy rozkładające celulozę, czyli główny budulec słomy, uwalniając do gleby składniki pokarmowe. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów, które zawierają mikroorganizmy przyspieszające ten proces.