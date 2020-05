Ułatwienia w pozyskaniu dotacji na przydomową fotowoltaikę

Dla wszystkich, którzy nie mają profilu zaufanego czy e-dowodu, a chcą skorzystać z 5 tysięcy złotych dotacji na przydomową fotowoltaikę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował kolejne ułatwienie w programie „Mój Prąd”. To możliwość składnia elektronicznych wniosków na gov.pl przez pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu „Mój Prąd” znajduje się na stronie mojprad.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”) i obowiązuje od 22 maja 2020 r. Należy go pobrać, wydrukować, podpisać a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl.

– Wdrożenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje przez pełnomocnika to ostatni krok w procesie cyfryzacji obsługi klienta w „Moim Prądzie”. Warto przypomnieć, że w momencie uruchomienia programu – 30 sierpnia 2019 r. – jedyną możliwą opcją było składanie papierowych wniosków o dofinansowanie. Koneserów informatyzacji sektora publicznego zainteresuje z pewnością fakt, że cała obsługa programu „Mój Prąd” realizowana jest za pomocą chmury Microsoft Azure, z której korzysta NFOŚiGW – mówi Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Mój Prąd” to największy w Europie program finansujący mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) dla osób fizycznych. To aż 1 miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej. Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

Samuel Skrzysz