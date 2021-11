Seria pożarów obiektów rolniczych pod Kętrzynem. Nagroda za wskazanie podpalacza

Do kolejnego w ostatnim czasie pożaru doszło w nocy z 14 na 15 listopada na terenie warmińsko – mazurskiej gminy Barciany. Wszystko wskazuje na to, że grasuje tam podpalacz.

Tym razem spłonęła stodoła w miejscowości Asuny. Z pożarem walczyli ochotnicy z Barcian, Mołtajn oraz zawodowcy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kętrzynie, z obiektu zostały jednak jedynie zgliszcza. Co gorsze, to nie pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnich tygodniach, wcześniej bowiem dziesięć razy strażacy wzywani byli do podobnych akcji. I nie zostało to zostawione bez żadnego echa.

– Zwracam się do Was z apelem o czujność! Czujność pod względem przemieszczania się osób niezamieszkujących Waszych miejscowości i bliskiej okolicy! Wczoraj o 23:00 po raz jedenasty zawyły syreny, strażacy po raz kolejny wyjechali ratować mienie, które najprawdopodobniej zostało podpalone! Tym razem była to stodoła w miejscowości Asuny. Dokładam od siebie 1000 zł do nagrody za ujęcie sprawcy podpaleń, NAGRODA ZA UJĘCIE SPRAWCY 5000 zł – napisała na FB wójt gminy Barciany Marta Kamińska.

Postępowanie w sprawie serii pożarów na terenie gminy Barciany prowadzą policjanci z KPP w Kwidzyniu.

Paweł Palica