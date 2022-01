Bobcat T7X – pierwsza na świecie całkowicie elektryczna kompaktowa ładowarka gąsienicowa

Firma Doosan Bobcat na targach CES® 2022 odbywających się w tym miesiącu w Las Vegas w USA, pokazała nową, w pełni elektryczną kompaktową ładowarkę gąsienicową T7X. Jest to pierwsza maszyna tego typu, która jest całkowicie elektryczna, co zapewnia wszelkie korzyści wynikające z eliminacji układów i podzespołów hydraulicznych, szkodliwych emisji i drgań – efektem jest maszyna cichsza i bardziej ekologiczna.

Ładowarka Bobcat T7X otrzymała na CES 2022 dwie nagrody w dziedzinie innowacji w kategoriach „Inteligencja pojazdów i transport” oraz „Inteligentne miasta”. Program nagród w dziedzinie innowacji na CES zapewnia uznanie produktom w najróżniejszych kategoriach i wyróżnia najlepsze z każdej z nich.

Model Bobcat T7X opracowano początkowo tylko z myślą o rynku północnoamerykańskim, ale planowane są testy wewnętrzne i gromadzenie opinii klientów w celu określenia potencjału sprzedaży w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Pionier innowacji

Scott Park, prezes i dyrektor generalny Doosan Bobcat, powiedział: „Doosan Bobcat jest pionierem w zakresie innowacji. Jesteśmy dumni, że możemy wprowadzić w pełni elektryczną maszynę T7X, co pomoże klientom maksymalnie zwiększyć wydajność i przyjazność dla środowiska. Naszym celem pozostaje tworzenie rozwiązań i produktów, które pozwalają osiągnąć więcej i budować lepszy świat”.

Bobcat T7X to pierwsza na świecie całkowicie elektryczna kompaktowa ładowarka gąsienicowa. Maszyna jest w całości zasilania z akumulatorów. Zaprojektowano ją od zera tak, aby była bardziej wydajna dzięki elektrycznym siłownikom i napędowi, bardziej cicha mimo dużego momentu obrotowego oraz mocniejsza niż poprzedzające ją spalinowe ładowarki gąsienicowe – a wszystko to przy eliminacji wszelkich emisji węglowych.

„Ta maszyna to wyjątkowe osiągnięcie techniczne dla firmy Bobcat i całej branży” powiedział Joel Honeyman, wiceprezes ds. globalnych innowacji w Doosan Bobcat. „Postanowiliśmy zakwestionować status quo i stworzyć nowoczesną, w pełni elektryczną maszynę o mocy i wydajności, które przedtem nie były możliwe. Z wielkim wyczekiwaniem dzielimy się tą zaawansowaną konstrukcją ze światem i jesteśmy dumni z ciężkiej pracy, jaką trzeba było włożyć, aby ja urzeczywistnić”.

Perspektywa krajów EMEA

Komentując przyszłe plany w regionie EMEA Vijay Nerva, prezes innowacji w Doosan Bobcat EMEA, powiedział: „T7X została zaprojektowana na rynek północnoamerykański, ale odpowiada oczekiwaniom rynków na całym świecie. W tym roku planujemy przeprowadzić testy wewnętrzne i zbierać opinie klientów w różnych krajach regionu, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów na tym rynku przed podjęciem komercyjnych decyzji”.

Zaawansowane rozwiązania i konstrukcja kompaktowej ładowarki gąsienicowej T7X

W T7X tradycyjny hydrauliczny zespół roboczy został w całości wymieniony na elektryczny układ napędowy składający się z elektrycznych siłowników i silników elektrycznych, co oznacza praktyczny brak obwodów cieczy. Nowa, całkowicie elektryczna ładowarka Bobcat T7X wykorzystuje niecały litr przyjaznego dla środowiska chłodziwa w porównaniu z ok. 216 l cieczy w odpowiadającym jej modelu spalinowym/hydraulicznym.

Całkowicie elektryczna platforma zapewnia niemal natychmiastową moc i maksymalny moment obrotowy przy każdej prędkości roboczej. Operator nie musi już czekać, aż układ hydrauliczny uzyska odpowiednią moc.

T7X to nie tylko zerowe emisje, ale też zmniejszony hałas oraz drgania. Doskonale nadaje się do zastosowań wymagających niskiego poziomy hałasu i na przykład do pracy wewnątrz pomieszczeń. Te cechy poprawiają również znacznie komfort oraz bezpieczeństwo operatora. Zastosowanie pełnej elektryki może znacząco obniżyć koszty dziennej eksploatacji, gdy uwzględni się zmniejszenie rocznych kosztów konserwacji oraz eliminację oleju napędowego, oleju silnikowego, płynów do układu wydechowego oraz części hydraulicznych.

Sercem T7X jest wydajny akumulator litowo-jonowy 62 kW dostarczany przez naszego partnera technologicznego, Green Machine Equipment, Inc. W zależności od zastosowań każde naładowanie starcza na codzienną eksploatację, z wykorzystaniem inteligentnych trybów pracy do czterech godzin pracy ciągłej lub na cały dzień pracy z przerwami. Inteligentny system zarządzania mocą jest zaprogramowany, aby wykrywać zwiększenie obciążenia, automatycznie ograniczając zużywaną moc, gdy nie jest potrzebna, co ogranicza całkowite zużycie energii i wydłuża czas pracy maszyny.

Firma Sunbelt Rentals ogłasza zaangażowanie w program Bobcat Electric Equipment

Model T7X będzie początkowo dostępny tylko na rynku północnoamerykańskim, ale firma planuje w przyszłości rozszerzyć ofertę na inne regiony. Podczas konferencji prasowej CES Media Days Doosan Bobcat North America ogłosiła strategiczne partnerstwo z firmą Sunbelt Rentals z Karoliny Południowej, wiodącą firmą wynajmu maszyn w Ameryce Północnej z ponad 1025 placówkami i znaczącą obecnością na rynku europejskim w Wlk. Brytanii, Niemczech i Francji.

W ramach tego partnerstwa Sunbelt Rentals zobowiązała się do znaczącej inwestycji w dużą flotę elektrycznych kompaktowych ładowarek gąsienicowych Bobcat T7X, które otrzymają wspólny branding i będą dostępne od 2022 r. Sunbelt Rentals będą pierwszą ogólnokrajową firmą wynajmu maszyn, która wprowadzi maszyny elektryczne Bobcat i udostępni je klientom, wspierając cele obu firm dotyczące ochrony środowiska naturalnego, wpływu społecznego i zarządzania.

Źródło: Bobcat