Dłuższy nabór wniosków i więcej pieniędzy – “Energia dla wsi” w nowym rozdaniu 

Program “Energia dla wsi” został wydłużony do 25 lutego 2024 r. Ogólny limit środków zwiększono ze 100 milionów do 1 miliarda złotych, a dotacje mogą sięgnąć 20 mln. zł.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamieścił na swojej stronie internetowej informację o wydłużeniu terminu naboru wniosków i zwiększeniu budżetu na program “Energia dla wsi”. Program ten jest przeznaczony dla rolników, spółdzielni energetycznych lub jej członków oraz powstających spółdzielni energetycznych.

Wysokość maksymalnej pożyczki w ramach programu to 25 mln. zł, a dofinansowania 20 mln. zł. W ramach tej kwoty indywidualny rolnik może otrzymać dofinansowanie na:

instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW;

elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW;

magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Spółdzielnie energetyczne mogą dofinansować:

instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW;

magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe są wspierane w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Elektrownie wodne i biogazownie są wspierane w formie dotacji do 65% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Magazyny energii są wspierane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych.