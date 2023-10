Ukraiński agrobiznes coraz mocniejszy w Unii Europejskiej

Ukraiński Klub Agrobiznesu otworzył swoje biuro w Brukseli. Ma ono zapewnić wsparcie ukraińskim producentom rolnym w przygotowaniach do negocjacji przedakcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską, czyli dostosowania się do prawodawstwa UE w zakresie rolnictwa.

“Ukraiński agrobiznes jest głęboko przekonany, że przyszłość Ukrainy, jej gospodarki i sektora rolnego są ściśle związane z powrotem naszego kraju do europejskiej rodziny” – powiedział Oleh Khomenko , dyrektor generalny Ukraińskiego Klubu Agrobiznesu, komentując otwarcie biura UCAB w Brukseli.

Jak informuje portal Ukraińskiego Klubu Agrobiznesu, szefem biura będzie były ukraiński dyplomata i doświadczony ekspert ds. polityki handlowej i regulacji UE Nazar Bobitski. Działalność biura będzie prowadzona w partnerstwie pomiędzy UCAB a KREAB, wiodącą międzynarodową firmą zajmującą się sprawami publicznymi i komunikacją.

Ukraina spodziewa się przyjęcia do Unii Europejskiej w roku 2030. Jak informuje portal money.pl przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała w wywiadzie zorganizowanym przez European Newsroom, że ma nadzieję, iż negocjacje akcesyjne z Ukrainą UE otworzy do końca tego roku, jednocześnie dając nadzieję, że rzeczywiście zakończą się one za 7 lat.

Te 7 lat powinny być czasem intensywnej restrukturyzacji i modernizacji polskiego rolnictwa, bo po wejściu Ukrainy do UE nic już nie będzie takie samo.