W tym roku trochę taniej. Ceny folii kiszonkarskich i siatek do pras w sezonie 2024

Jedną z niewielu składowych, które w obecnym sezonie zielonkowym chociaż nieznacznie staniały, są siatki do pras zwijających i folie do owijania bel sianokiszonki. Ceny nie wróciły oczywiście do poziomów z przed 3 lat, ale te obniżki widać.

Przeglądając oferty rynkowe możemy znaleźć siatki o różnej wytrzymałości, długości, a także kolorze. O ile kolor to rzecz mniej znacząca, o tyle jej wytrzymałość na zrywanie (punkt krytyczny naciągu przy jakim siatka zaczyna się rwać wyrażony w kilogramach) i długość to dwa najważniejsze parametry siatki. Na wytrzymałość wpływają grubsze nitki siatki, czyli tak zwane osnowy, a połączenia pomiędzy nimi, które występować mogą w różnych kształtach, decydują o równomiernym (od brzegu do brzegu) naciągnięciu siatki na belę.

Wytrzymałość na zrywanie tak zwanych siatek standardowych (jak wskazują testy, gdyż nie ma ujednoliconego systemu oceny wytrzymałości siatek rolniczych i w gruncie rzeczy nie wiadomo, jak dany producent siatki mierzy jej wytrzymałość), powinna wynosić 250 kg, co jest wystarczającym parametrem do bel o najpopularniejszej w naszym kraju średnicy 1,2 m. Niektórzy producenci oferują siatki premium, gdzie wytrzymałość na zrywanie to min. 270 kg, która jest wystarczająca do bel o średnicy 1,8 m. Warto na pewno na ten parametr zwracać baczną uwagę, gdyż na naszym rynku występuje dużo tanich siatek z wytrzymałością na poziomie 170-180 kg.

Przechodząc zaś do cen, to w przypadku siatek standardowych o szerokość 123 cm i długości 2000 m spełniających parametr wytrzymałości 250 kg najczęstszym przedziałem cenowym jest obecnie rząd wielkości od niecałych 400 do 600 zł. Wybierając dłuższe siatki (3000 lub nawet 3800 m) trzeba się liczyć z wydatkiem najczęściej od 550 do nawet ponad 1 tys. zł za markowe siatki sygnowane logami producentów maszyn. Jednakże wartości te są i tak o kilka proc. niższe niż rok czy 2 lata temu.

Najbardziej zauważalne różnice w cenach dotyczą jednak folii do owijania balotów, które mocno spadły na przestrzeni 2 ostatnich lat i dzisiaj w przypadku folii o szerokości 500 mm i długości 1800 m ceny wahają się w przedziale od 280 do 400 zł. W przypadku szerszej 750. o tej samej długości poruszamy się najczęściej w wartościach 350 do z reguły niecałych 500 zł. Ceny są zatem niższe o 100-200 zł na rolce niż jeszcze 2 lata temu.