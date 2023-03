Szczegółowe przepisy definiujące rolnika aktywnego zawodowo. Nowe zasady od 15 marca

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji znajduje się Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Projekt zawiera m.in. szczegółowe przepisy definiujące rolnika aktywnego zawodowo. Przypomnijmy, że ustawa z dn. 8 lutego 2023 r o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej w Art. 25. mówi, że płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli prowadzi działalność rolniczą, a łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha. Rolnik może jednak otrzymać płatności pomimo niespełnienia tego warunku jeżeli spełnia warunki do przyznania płatności związanych z produkcją do zwierząt lub płatności dobrostanowej i złożył wniosek o ich przyznanie oraz łączna kwota płatności bezpośrednich, jakie miałyby zostać przyznane w danym roku temu rolnikowi, przed zastosowaniem kar, w tym kar administracyjnych, wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro.

Na podstawie przepisów zaproponowanych w projekcie rozporządzenia z płatności bezpośrednich wyklucza rolnika prowadzenie działalności zaklasyfikowanej co najmniej do jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 68.10.Z, 68.31.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 68.32.Z (z wyłączeniem usług niestanowiących obrotu nieruchomościami) 52.23.Z, 36.00.Z, 93.11.Z lub 93.2. Zaproponowano tu rozwiązanie na wzór rozwiązań stosowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja) w latach 2015–2017. Jednak zgodnie z art. 24 pkt 1 ww. ustawy rolnika z tzw. listy negatywnej, który jednocześnie otrzymał płatności bezpośrednie wyższe niż równowartość w złotych kwoty 5 000 euro, uważa się za aktywnego zawodowo, jeżeli działalność rolnicza jest jego działalnością przeważającą, co wynika z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumentów z REGON. Zaproponowana w rozporządzeniu lista rejestrów urzędowych, na podstawie których warunek przeważającej działalności rolniczej może być zweryfikowany, obejmuje wszystkie prowadzone w kraju rejestry, za pomocą których prowadzi się ewidencje podmiotów i rodzaju ich działalności. Daje to szerokie możliwości zweryfikowania, co jest głównym przedmiotem działalności podmiotu ubiegającego się o wsparcie bezpośrednie.

Z uwagi na unijny wymóg badania, czy rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie jest powiązany z innymi podmiotami oraz czy jeden z tych podmiotów (w tym sam rolnik) prowadzi działalność wykluczającą, zaproponowano również dodatkowe regulacje. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej przy ustalaniu, czy rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie prowadzi działalność wykluczającą, państwo członkowskie powinno również ocenić, czy nie jest on powiązany z innymi podmiotami oraz czy jeden z tych podmiotów nie prowadzi działalności z listy negatywnej. Jeżeli tak, należy domniemywać, że wnioskodawca jest „rolnikiem nieaktywnym zawodowo” i w celu otrzymania płatności musi wykazać, że jego działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego.

Projekt Rozporządzenia liczy 82 strony i zawiera wiele szczegółowych przepisów dotyczących płatności związanych ze Wspólną Polityką Rolną na lata 2023-207.

Pełny tekst znajduje się pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369903/katalog/12955343#12955343

Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania w ARiMR, GUS, Prokuratorii Generalnej RP, UOKiK, KOWR. Z uwagi na fakt, że projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 15 marca 2023 r., tj. pierwszym dniem naboru wniosków o przyznanie płatności, Ministerstwo wyznaczyło termin przesłania opinii na 6 marca 2023 r.