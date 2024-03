ARiMR chwali się rozdanymi pieniędzmi – do rolników trafiło 4,023 mld zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że przelała na konta rolników ok. 4 mld 23 mln zł w ramach wypłat za dopłaty bezpośrednie i obszarowe (w tym ekoschematy), straty w uprawach i dopłat za kukurydzę.

Do 25 marca 2024 r. Agencja przekazała ponad 3,4 mld zł w ramach płatności końcowych z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok. W tej kwocie są też pieniądze wypłacone w ramach ekoschematów powierzchniowych – 1,6 mld zł. Łącznie z zaliczkami do rolników w ramach dopłat za 2023 rok trafiło ponad 12,6 mld zł. Czas na wydanie decyzji w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. mija 31 maja 2024 r., a realizacja wypłat z tego tytułu powinna się zakończyć do 30 czerwca 2024 r.

Do kwietnia na pieniądze muszą poczekać rolnicy, którzy złożyli wnioski w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt”, „ze względu na niezakończone jeszcze okresy referencyjne dla niektórych wariantów, na środki muszą poczekać do kwietnia.

Zarejestrowano ponad 132 tys. wniosków o rekompensaty za straty w uprawach. ARiMR informuje, że wydaje kolejne decyzje o przyznaniu dopłat z tego tytułu, a na konta 4,3 tys. rolników trafiło niemal 41 mln zł.

O dopłaty do kukurydzy wnioski złożyło ponad 172 tys. rolników. Do tej pory pieniądze – „blisko” 582 miliony złotych – otrzymało 143,7 tys. rolników.

Czyli – jest dobrze. Prawda?