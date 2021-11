Servo T 6000: nowy pług Pöttingera dla najmocniejszych ciągników

Austriacka firma Pöttinger zaprezentowała właśnie nową generację pługów półzawieszanych Servo T 6000. Rama główna i zabezpieczenie przeciw przeciążeniom Nova zostały gruntowanie przekonstruowane tak, aby maszyna mogła współpracować z ciągnikami o mocy do 500 KM.

Nowe półzawieszane pługi są oferowane w wersjach standard i Plus (6 do 9 skib), jak również w wersjach Nova i Plus Nova (6 do 8 skib). Pługi Nova i Plus Nova są wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom z regulowaną siłą wyzwalania do 2,2 tys. kg, które chroni pług przed uszkodzeniami. Nowy typoszereg jest oferowany z rozstawem korpusów 120 cm i wysokością ramy 80 cm lub w opcji 90 cm.

Jak informuje producent, dzięki systemowi Traction Control w pługach Servo T 6000 zapewniono aktywne przenoszenia ciężaru z pługa na ciągnik. Dzięki temu tylne koła są obciążane dodatkowym ciężarem do 1,1 tys. kg, przy jednoczesnym, optymalnym dopasowaniu pługa do warunków ukształtowania pola. Poślizg ciągnika jest minimalizowany a zużycie paliwa ma spaść nawet do 3,5 l na hektar. Ponadto dzięki przeniesieniu ciężaru pługa i przez to zapewnienie stałego obciążenia tylnych kół ciągnika, wystarczy wyłącznie balast z przodu.

Dodatkowo nowy Servo T 6000 ma zredukowaną ilość, dobrze dostępnych punktów smarowania, co zmniejsza nakład prac konserwacyjnych. Dodatkowo wszystkie czubki lemieszy są standardowo w jakości Durastar co ma wydłużyć czas eksploatacji.

Półzawieszany pług jest połączony z ciągnikiem przez dolne cięgło z dwoma pozycjami zawieszenia. Dzięki temu pług może współpracować z ciągnikami o różnej geometrii zaczepu. Długi dyszel zapewnia więcej wolnej przestrzeni podczas manewrowania i w wąskich przejazdach.

Jeśli zaś chodzi o konieczne ustawienia, to w nowym modelu przeprowadza się je w prosty i intuicyjny sposób. Głębokość robocza jest regulowana przez założenie klipsów na półzawieszanym kole. Szerokość cięcia pierwszej skiby przestawia się przy pomocy śruby rzymskiej, która znajduje się na stabilizatorze – lub opcjonalnie hydraulicznie.

W przypadku pługów Plus i Plus Nova, szerokość robocza, za dopłatą może być hydraulicznie dopasowywana do warunków glebowych, do celu orki lub wydajności ciągnika. Dzięki temu, efekty pracy są zawsze na najwyższym poziomie. Siłę wyzwalania zabezpieczenia przeciw kamieniom Nova, można wygodnie zmieniać przy pomocy sterownika ciągnika – siła wyzwalania wynosi maksymalnie 2,2 tys. kg.

Aby obciążenia podczas pracy były lepiej przejmowane, konstrukcja ramy została zoptymalizowana. Siły są przenoszone prostoliniowo, a inny sposób przenoszenia został zredukowany do minimum. Dzięki temu, siła ciągu traktora jest wykorzystana efektywnie. Dodatkowo nowa koncepcja budowy pługa pozwala chronić wszystkie łożyska i części konstrukcyjne.