Dzięki systemowi FertiSpot Amazone Precea 4500 2CC oszczędzi teraz nawet 25% nawozu

Niemiecka firma Amazone kładzie duży nacisk na jak najlepsze wykorzystanie przez rośliny podawanych im nawozów, czego przykładem jest chociażby zastosowanie w siewnikach punktowych Precea systemu FertiSpot.

Nadbudowany siewnik punktowy Precea 4500 2CC z teleskopową ramą Vario o 6 lub 7 rzędach i szerokościach roboczych od 45 do 80 cm można opcjonalnie łączyć z kultywatorem wirnikowym lub broną talerzową CombiDisc. Dzięki połączeniu z uprawą gleby, agregat uprawowo-siewny zapewnia doskonałą uprawę przedsiewną i siew w jednym przejeździe.

Sam siewnik obecny jest na rynku już od dłuższego czasu, ale to co najciekawsze i co może najbardziej zainteresować potencjalnych klientów, to właśnie system FertiSpot, który jako wyposażenie opcjonalne trafił do tego modelu stosunkowo niedawno, a dzięki któremu, jak zapewniają przedstawiciele firmy, możliwa jest oszczędność nawozu na poziomie nawet 25 proc.

Siewnik wyposażony w system FertiSpot posiada klasyczny zbiornik nawozu granulowanego (w tym przypadku 950 l lub 1250 l) oraz redlice nawozowe, które odkładają nawóz z boku i nieco poniżej głębokości siewu nasion.

Sam system FertiSpot znajduje się tuż nad redlicą wysiewającą, a jest to komora wykonana z tworzywa sztucznego, w której wnętrzu znajduje się napędzany silnikiem elektrycznym palec. Ten obraca się porcjując nawóz dostarczany z głównego zbiornika nawozowego. Taka porcja nawozu jest dostarczana jednorazowo dokładnie w tym miejscu, w którym odkładane jest nasiono.

Oczywiście wszystko jest synchronizowane komputerowo w połączniu z ilością wysiewu nasion oraz prędkością jazdy. Jak podkreśla producent, FertiSpot działa ze wszystkimi rodzajami nawozów oraz radzi sobie także podczas siewu z wyższymi prędkościami i dużymi dawkami.

Takie umieszczenie nawozu tuż przy nasionach prowadzić ma do znacznie lepszego wykorzystania składników pokarmowych w nim zawartych. To z kolei przekłada się na możliwość zmniejszenia ilości nawozu nawet o wspomniane wyżej 25 proc. przy tym samym poziomie plonowania kukurydzy. Dodatkową korzyścią jest również wyższa wydajność pracy wynikająca z mniejszej ilości przerw potrzebnych na załadunek nawozów mineralnych do siewnika.