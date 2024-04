Mechaniczny siewnik Pöttingera w nowej odsłonie

Mechaniczny, praktyczny i niezawodny – tak austriacka firma zachwala zmodernizowane mechaniczne siewniki Vitasem. Przyjrzyjmy się im zatem nieco bliżej.

Siewniki Vitasem są dostępne w szerokościach roboczych od 2,5 do 4,0 m. Dodatkowo do przygotowania łoża siewnego można je zagregować z różnymi maszynami. Dopasowanie do lokalnych i indywidualnych warunków pracy zapewnia szeroka oferta wyposażenia.

Jak informują przedstawiciele firmy, sprawdzone różne warianty redlic zapewniają precyzyjne odłożenie nasion w dobrze uformowany, czysty rowek wysiewu niemal w każdych warunkach pracy na polu. Precyzyjny system dozowania multi z napędem mechanicznym lub opcjonalnie elektrycznym gwarantować ma z kolei równomierne poprzeczne rozłożenie różnych rodzajów nasion.

Głównym celem liftingu siewnika było zwiększenie niezawodności działania i łatwości obsługi. Nowa generacja oferuje do 25 proc. większą pojemność zbiornika na nasiona. Zapewnia to większą wydajność siewu, zwłaszcza w przypadku nasion dużych i nasion lekkich. Częstotliwość napełniania zbiornik jest rzadsza i wzrasta wydajność.

Duży otwór ułatwia napełnianie metodą Big Bag lub łopatą, a szeroki pomost zapewnia bezpieczne wejście i stabilne oparcie.

Dodatkowo, aby zwiększyć komfort obsługi, a przede wszystkim bezpieczeństwo pracy w nocy, dostępne jest opcjonalne oświetlenie wnętrza zbiornika wraz ze światłami roboczymi na maszynie.

Z kolei ulepszona próba kręcona oferuje nowy poziom komfortu obsługi. Widoczne z boku wanienki kalibracyjne umożliwiają natychmiastową identyfikację błędów i gwarantują bardzo dobry rozkład poprzeczny. Pöttinger umożliwia wysunięcie dwuczęściowych wanienek z boku. Całą obsługę maszyny oraz proces kalibracji można wygodnie przeprowadzić z lewej strony, co skraca czas przezbrajania.

Próba kręcona jest standardowo przeprowadzana mechanicznie za pomocą korby kalibracyjnej. Podczas kalibracji mechanicznej zliczane są obroty na terminalu. Przy pięciu ostatnich obrotach rozlega się sygnał akustyczny przygotowujący operatora do zakończenia próby kręconej.

Elektryczne wspomaganie kalibracji jest dostępne jako opcja dla maszyn z mechanicznym napędem dozującym. Prostotę obsługi osiągnięto tak, jak w przypadku maszyn z elektrycznym napędem dozowania, gdzie proces kalibracji można wygodnie przeprowadzić za naciśnięciem przycisku.

W ofercie jako opcja dostępny jest również siewnik Tegosem, który umożliwia jednoczesny wysiew drugiego komponentu. Wysiew następuje powierzchniowo, za redlicą siewną. Opcjonalne rolki dociskowe i zagrabiacze zapewniają równomierne przykrycie nasion i ugniecenie gleby.

źródło: Pöttinger