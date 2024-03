Przygotowanie siewnika do pracy jest pestką, kiedy masz do czynienia z Horschem Maestro

Skonfigurowanie siewnika punkowego do pracy, wykonanie próby kręconej czy innych czynności przed uruchomieniem nie jest wcale skomplikowanym zadaniem. Pokazał nam to na przykładzie najnowszego siewnika Horsch Maestro 6 TX Adam Kolasa, oczywiście przybliżając nam cechy tej nowej w portfolio niemieckiego producenta maszyny.

Zawieszany siewnik punktowy Horsch Maestro 6TX to jedna z najnowszych maszyn w portfolio tego producenta. Z racji tego, że już wkrótce rozpoczną się pokazy polowe tych maszyn to firma Horsch, w Wielkim Głęboczku w siedzibie firmy Kalchem, która jest m.in. dealerem Horscha, przeprowadziła niedawno szkolenie dla operatorów, którzy będą tymi siewnikami pracować na pokazach.

Dla lepszego zobrazowania podejścia do tych siewników wraz z Adamem Kolasą, który szkolił operatorów, nagraliśmy film, jakie czynności należy wykonać przed pierwszym uruchomieniem Maestro 6 TX i jak go ustawić do wysiewu konkretnego rodzaju nasion.

Horsch Maestro 6TX jest nadciśnieniowym siewnikiem zawieszanym z regulowanym rozstawem rzędów, co pozwala wysiewać zarówno buraki w rozstawie 45 cm, jak i kukurydzę co 75 cm. Do zasilania maszyny potrzeba jednej pary wyjść hydraulicznych, które odpowiadają m.in. za hydrauliczną dmuchawę (wymagany jest przepływ 30 l/min i wolny spływ max 5 l/min), czy sterowanie ramą teleskopową.

Jedną z ważniejszych rzeczy przy ustawianiu siewnika jest właściwy dobór nadciśnienia, który dla nawozu powinien wynosić pomiędzy 30 a 50 milibarów. W przypadku nastaw dla nasion wybieramy natomiast ustawienia, które są podane w instrukcji obsługi lub poprzez specjalną aplikację Horscha.

Do pozostałych czynności wstępnych należy też dobranie odpowiedniego rotora wysiewającego nawóz i tarczy wysiewającej. W przypadku rotorów mamy do wyboru 3, z czego ten, który jest z reguły najczęściej wykorzystywany odpowiada za znakomitą większość nasion. Inne są tylko do rzepaku i m.in. słonecznika. Natomiast wybór tarcz wysiewających jest bardzo duży, pasujący właściwie do każdej uprawy.

Jeżeli chodzi o próbę kręconą nawozu, to użytkownicy, którzy znają technologię siewników pneumatycznych Horsch nie powinni mieć z nią problemu. Najprościej rzecz ujmując za pomocą tabel dostępnych w instrukcji lub aplikacji dobieramy odpowiedniej wielkości rotor dla danego typu nawozu, otwieramy dolną klapę kalibracyjna i podwieszamy pod nią worek, do którego będzie wpadał nawóz. Czynność wykonujemy dla dwóch aparatów, jednego z lewej i drugiego z prawej strony. Próby się zapamiętują i później w sterowniku wpisujemy ilość nawozu, który chcemy wysiać, a komputer sam utrzyma dawkę.

Powyższe czynności to tylko podstawowe, najważniejsze rzeczy, które przedstawione są na nagraniu, dlatego zachęcamy do obejrzenia całości, gdzie specjalista firmy Horsch przybliża jeszcze więcej szczegółów.