Bardziej kompaktowo lub z lepszą widocznością. Kramer da ci wybór

Ładowarki kołowe Kramer KL serii 8 i teleskopowa ładowarka KT276 to modele, które są już znane na rynku, ale pod koniec ubiegłego roku producent wprowadził do tych modeli kilka ciekawych zmian, które mieliśmy okazję sprawdzić osobiście podczas pokazu dla prasy, jaki odbył się koło Poznania w połowie kwietnia br.

Kramer KT276- sprytna kompaktowa ładowarka teleskopowa

Ładowarkę teleskopową KT276 można nazywać jak najbardziej kompaktową maszyną ponieważ jej wymiary nie przekraczają limitu dwóch metrów, dzięki czemu jest to idealna maszyna do pracy w ograniczonych przestrzeniach i ograniczonej wysokości wjazdu.

W tym modelu istnieje dodatkowo możliwość wyboru wysokości kabiny, który w pierwszym wariancie oferuje wysokość nieco poniżej 2 metrów dla maksymalnej kompaktowości pojazdu lub 2,10 metra, co daje jeszcze lepszą widoczności we wszystkich kierunkach.

Maszyna charakteryzuje się również udźwigiem 2,7 tony i silnikiem Kohler o mocy 75 KM. Podkreślaną przez producenta nowością jest opcjonalna prędkość jazdy wynosząca 40 km/h, która pozwala zwiększyć wydajność podczas pracy na dłuższych dystansach. Dla maszyny dostępna jest również homologacja ciągnikowa, która pozwala na używanie jej jak ciągnika na drogach publicznych.

Dużo uwagi w zmodernizowanej maszynie poświęcono konstrukcji kabiny, która jak mogliśmy się przekonać zapewnia większy komfort obsługi. W opcji znajdziemy tu m.in. 7-calowy kolorowy wyświetlacz z pokrętłem, który oprócz zwiększonej ilości informacji pozwala chociażby na dostosowanie czułości joysticka oraz ustawianie i zapisywanie kąta dla dwóch osprzętów, które są wyświetlane na ekranie. Pozwala to operatorowi dostosować maszynę do wymagań danego zastosowania, zwiększając tym samym produktywność.

Bardzo przydatną opcją, która jest teraz dostępna w tym modelu jest również w pełni hydrauliczny system szybkiej wymiany osprzętu Smart Attach. Dzięki tej funkcji osprzęt z dodatkową funkcją hydrauliczną, taki jak zamiatarka lub łyżka do kiszonki, może być podłączany i odłączany w ciągu kilku sekund bez konieczności opuszczania kabiny.

Kramer serii KL- teleskopowe ładowarki kołowe z nowymi funkcjami

W skład nowej generacji ładowarek kołowych serii 8 od Kramera wchodzi teraz 6 modeli, tj. KL36.8, KL38.8, KL41.8, KL43.8, KL33.8T i KL37.8T. W zależności od modelu, ciężar wywracający wynosi od 3650 do 4250 kg. Wszystkie modele są standardowo wyposażone w silnik Deutz o mocy 75 KM.

Jednakże w opcji dostępny jest silnik o mocy 100 KM dla modeli KL41.8, KL43.8 i KL37.8T. Firma Kramer chwali się ponadto, że obecnie opracowany na nowo napęd oferuje cztery tryby jazdy (Power, Eco, Road, CSD). Ma to dawać niezależnie od tego, jaką pracę będziemy wykonywać możliwość wyboru najlepszego ustawienia, aby wykonywać pracę tak wydajnie i oszczędnie, jak to tylko możliwe.

Dodatkowo zastosowany jest niezależny od obciążenia rozdział przepływu zapewnia równomierny rozdział oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów sterowania. Oznacza to, że kilka funkcji może być wykonywanych jednocześnie, niezależnie od obciążenia, np. podnoszenie, wysuwanie teleskopu i wysypywanie.

Również kabina w nowych modelach została całkowicie przeprojektowana, z dwoma pełnowymiarowymi drzwiami po każdej stronie umożliwiającymi wygodne wsiadania i wysiadanie. Składany podłokietnik z joystickiem i przyciskami funkcyjnymi jest zamontowany przy fotelu kierowcy i może być wygodnie regulowany wzdłużnie, aby móc go dostosować do swoich potrzeb.

Dla wszystkich maszyn serii 8 dostępne są dwa warianty kabiny. Standardowa kabina zapewnia kompaktową wysokość pojazdu wynoszącą 2,49 metra (2,69 metra dla modeli KL43.8 i KL37.8T). Dzięki panoramicznej kabinie widok jest rozszerzony do góry.

Także w tej serii można zastosować opcjonalny 7-calowy wyświetlacz, który otwiera nowe możliwości ustawień maszyny i systemów wspomagających. Dla przykładu czułość joysticka lub ilość oleju w 3. obwodzie sterowania można regulować za pomocą pokrętła.

Nowe maszyny to również inteligentny układ kierowniczy dzięki któremu operator może zmniejszyć liczbę obrotów kierownicy wymaganych do uzyskania maksymalnego kąta skrętu. Oznacza to większą produktywność i szybsze manewry skręcania.

Na koniec nie sposób nie wspomnieć o systemie szybkiej wymiany osprzętu Smart Attach, który w nowej serii 8 jest teraz dostępny w standardzie. Warto również dodać, że system ten w serii 8 oferuje możliwość podłączania osprzętu z dodatkowym napędem hydraulicznym bez wysiadania i wsiadania, ponieważ obwód hydrauliczny jest podłączany automatycznie.