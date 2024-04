Nowe centrum lakiernicze w fabryce Horscha w Schwandorfie

Budowę nowoczesnego centrum obróbki powierzchni w fabryce w Schwandorfie rozpoczęto w maju 2022 r. Aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu i zabezpieczyć moce produkcyjne, firma Horsch zbudowała halę o powierzchni 12 000 m2 wyposażoną w najnowocześniejszą technologię służącą do powlekania farbami mokrymi i proszkowymi.

Budowa systemu malowania proszkowego i mokrego rozpoczęła się w styczniu 2023 roku. Lakiernia malowania na mokro rozpoczęła pracę w czerwcu 2023 r., a lakiernia proszkowa we wrześniu 2023 r. Obecnie oba systemy znajdują się nadal w fazie rozruchu. Maksymalna wydajność wynosi około 575 000 m2 malowanego materiału rocznie, co odpowiada około 20 000 ton stali. W nowym systemie można malować elementy o długości do 9 m, szerokości 2,3 m, wysokości 3 m i całkowitym ciężarze 3 t. W pełni zautomatyzowane, elastyczne systemy przenośników zapewniają precyzyjne dotarcie elementów do miejsca przeznaczenia.

Efektywność energetyczna oraz zrównoważony rozwój odegrały ważną rolę w realizacji tego projektu. Malowanie proszkowe, które stanowi 80% prac, jest procesem bardzo przyjaznym dla środowiska, bo jest całkowicie pozbawione rozpuszczalników. Również systemy odzyskiwania ciepła (piec proszkowy i sprężarki) przyczyniają się do efektywności energetycznej. Celem jest wykorzystanie w przyszłości energii odnawialnych jako źródła energii. Do obróbki wstępnej wybrano proces prowadzony w obiegu zamkniętym, co powoduje, że wytwarzane ścieki nie są wprowadzane do sieci publicznej, ale poddawane uzdatnianiu na terenie firmy.

Nowe centrum obróbki powierzchni przyczyni się do powstania 75 nowych miejsc pracy w zakładzie w Schwandorfie, a także nowoczesnego centrum szkoleniowego do nauki zawodu na stanowisku mechanika procesowego w zakresie technologii powlekania. Dla wszystkich pracowników stworzono elastyczne i ergonomiczne miejsca pracy oraz nowoczesne pomieszczenia socjalne.

Koszty budowy nowego centrum obróbki powierzchniowej wyniosły około 30 milionów euro i są jedną z największych inwestycji w fabryce w Schwandorfie.

Stosując najnowocześniejszą technologię, Horsch przygotowuje się na energetyczne wyzwania przyszłości oraz wysoką wydajność.

Źródło: Horsch