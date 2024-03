Mandam z broną Gal M wchodzi na rynek aplikatorów. Ile kosztuje?

Coraz ostrzejsze wymogi dotyczące płynnych nawozów naturalnych sprawiają, że obecnie więcej rolników szuka odpowiednich sposobów ich aplikacji. To skłoniło firmę Mandam do skonstruowania narzędzia, które te wymagania spełni.

Tym nowym narzędziem w ofercie gliwickiego producenta, zaprezentowanym na targach Agrotech 2024 w Kielcach, jest brona talerzowa Gal M, która została specjalnie przystosowana do tego typu zabiegów.

W odróżnieniu od standardowych bron talerzowych serii Gal, nowa maszyna posiada mniejszą liczbę talerzy, gdyż w Gal M o szerokości 3 m jest 16 talerzy w porównaniu do normalnych talerzówek o tej samej szerokości przeznaczonych stricte do uprawy, gdzie jest ich 24. Jest to podyktowane m.in. tym, aby maszyna była mniej podatna na zapychanie.

Niemniej jednak dla klientów, którzy chcą wykorzystywać bronę zarówno do aplikacji gnojowicy, jak i później do normalnej uprawy, firma oferuje modele ze standardowym rozstawem talerzy.

Jak informuje Józef Seidel, członek zarządu i dyrektor marketingu w firmie Mandam, brony Gal M z aplikatorami są oferowane w szerokościach od 3 do 6 m i mogą być wyposażone w zaczep 3- lub 4-punktowy oraz przystosowane do beczek różnych producentów.

Gliwicka firma oferuje do tych bron również opcjonalne głowice rozdzielające niemieckiej firmy Vogelsang, rury rozlewowe czy też np. wały, gdyż maszyna domyślnie sprzedawana jest bez nich, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby klienci, którzy wymagają takich rozwiązań, mieli je w swoim aplikatorze.

Ceny wersji podstawowej Gal M o szerokości 3 m z 16 talerzami rozpoczynają się od 32 680 zł netto.