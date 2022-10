Rozsiewacz Gaspardo Primo z nowymi możliwościami [video]

Rozsiewacz Gaspardo Primo to konstrukcja znana już od dłuższego czasu. W tym roku zaprezentowano jego nowy wariant – Primo EWH, w którym napęd tarcz jest niezależny.

To niejedyna zmiana w rozsiewaczu Primo; w tym roku pojawią się rozsiewacze o pojemnościach od 3200 i 4500 l.

Rozsiewacze Primo dostępne są w pojemnościach od 1270 do 4500 l i występują w różnych wariantach wyposażenia; są to wersje M, E, EW i EW Isotronic. Wersja M to typowa wersja manualna, w wersji E mamy do czynienia z komputerem z możliwością dozowania dawki w stosunku do prędkości jazdy. Wersja EW jest wyposażona w komputer i wagę. Wersja Isotronic opiera się na terminalu ISOBUS. Możemy wówczas korzystać ze zmiennego dawkowania i Section Control.

Zobacz także: