Pierwszy rozsiewacz do nawozów Krukowiaka. Całkowicie rdzoodporny (video)

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak jest jednym z liderów w produkcji opryskiwaczy na naszym rynku, stąd nie mogło zabraknąć ich na tegorocznej Agritechnice. Jednak zupełną nowością jest rozsiewacz do nawozów Atis.

Największą, i to dosłownie, zmianą jest całkiem nowy opryskiwacz samojezdny Herkules. Choć sama główna konstrukcja pozostała bez zmian, to posiada on teraz nowy, większy zbiornik o pojemności 5000 litrów oraz całkowicie nowy kolor – szary. Jak podkreśla nasz rozmówca, obie zmiany to efekt oczekiwań zagranicznych klientów.

Sporym zmianom uległ także opryskiwacz zawieszany Heros, który ma obecnie nowy kształt zbiornika o pojemności 2000 l, oczywiście także szarego. Sporym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się także 5-metrowa brona talerzowa Alfa Plus, która może mieć w największej wersji nawet 8 m. Nowością pokazaną na wystawie był także rozsiewacz nawozów mineralnych Atis, który jest wykonany wyłącznie z blachy kwasoodpornej.