Rauch MDS 20.2 W zanim rozsypie, to zważy. Starszy MDS też może ważyć, tylko ile to kosztuje?

Rozsiewacze obecne są na naszych polach już od tak dawna, że nikt nie pamięta, kiedy się pojawiły. Jednak nie oznacza to, że dziś produkowane tego typu maszyny są archaiczne i sypią, jak popadnie. Rauch modelem MDS 20.2 W udowadnia, że dziś sypać można całkiem nowocześnie.

Myśląc o nowoczesnej maszynie rolniczej, większość wyobraża sobie premierowy kombajn z hederem o szerokości 100 metrów czy ciągnik wielkości stodoły. I pewnie mają słuszność. Jednak nowoczesna maszyna rolnicza nie musi mieć wymiarów Boeinga i kosztować tyle co transfer Lewandowskiego do FC Barcelony. Ważne, żeby była prosta, niezawodna, w miarę tania i skuteczna w tym, co robi, a jeśli współpracuje z nowoczesnymi systemami rolnictwa 4.0, to już pełnia szczęścia.

Taki właśnie jest rozsiewacz do nawozów, ale nie zwykły tam rozsiewacz, tylko Rauch 20.2 W. To już druga generacja tego modelu i jak widać, sam Rauch oraz użytkujący go rolnicy wspólnie uważają, że jest to dobra maszyna spełniająca ich wysokie wymagania. Można zapytać, co jest takiego w tej maszynie, bo przecież to tylko rozsiewacz nawozów. Ma wielką skrzynię, do której się ów nawóz sypie, a którą można przykryć osłoną lub nie. Ma dwa wirniki (lub dyski, jak kto woli) i nawóz na nie spada, a w zależności od zastosowanych łopatek na tych wirnikach sypie się po polu od 10 do 24 metrów. Proces prosty i oparty na dawno już odkrytych prawach fizyki dotyczących siły odśrodkowej i grawitacji. I gdzie tu nowoczesność? A właśnie, że jest.

Co potrafi Rauch MDS 20.2 W?

W tym modelu nowoczesnych rozwiązań jest całkiem sporo, bo Rauch udowadnia, że nieważne, co się sypie, ale ważne, jak się sypie. To, “jak się sypie”, rozwiązane jest tu przez całkiem sprytny i zaawansowany system komputerowy Quantron. W MDS 20.2 nadzoruje on wszystkie funkcjonalności rozsiewacza i steruje dawką w zależności od prędkości, z jaką się poruszamy po polu całym zestawem. Jakby tego było mało, to model ten opatrzony jest literą “W”, która oznacza – ujmijmy to wprost – wagę.

Dokładnie jest to specjalny moduł wagowy, który ma za zadanie korekcję przepływu nawozu w zależności od (zmieniających się przecież) fizycznych właściwości samego nawozu. Poza innym składem chemicznym niemal każdy nawóz ma inną gęstość i wagę, a te właśnie właściwości model MDS 20.2 W bierze pod uwagę. Co nam to daje? Okazuje się w praktyce, że dość sporo, bo rozsiewacz nie “bryzga” na lewo, prawo i do tyłu, jak popadnie, cennym nawozem. Ten rozsiewacz dokładnie wie, co rozrzuca, gdzie rozrzuca i – co dziś bardzo istotne – ile tego rozrzuca na konkretną powierzchnię gleby.

Jedynym zadaniem, jakie przyjdzie nam wykonać w czasie pracy z najnowszym MDS-em Raucha, to fizycznie zasypać 900-litrowy zbiornik (choć może mieć z nadstawkami nawet 2000 l), włączyć komputer sterujący i jechać. Tym, którzy są fanami wykonywania próby kręconej, Rauch mówi, że nie muszą tego robić. Częstotliwość pomiaru systemu wagowego w tym modelu jest tak wysoka, że korekcje wysiewu następują w czasie rzeczywistym w momencie rozrzucania nawozu po polu.

Jak informują nas przedstawiciele firmy Rauch, system wagowy w tym modelu może być także zamontowany w rozsiewaczach serii Q oraz całej gamie innych MDS-ów II generacji, przez proste dołożenie modułu wagi. Taki upgrade można kupić, jego cena wynosi około 10 000 zł netto.

Rauch MDS (Multi-Disc-System) 20.2 W należy więc do typu maszyn rolniczych, których używamy na naszych polach od dziesiątków lat. Jednak jego funkcje i precyzja, z jaką może pracować, czynią z niego maszynę na miarę naszych, cyfrowych czasów.

Pozostaje nam jeszcze dodać, że model MDS-a 20.2 W, jaki widzicie na zdjęciach z targów techniki rolniczej Agrotech w Kielcach, kosztuje około 45 000 zł netto i dostępny jest w dystrybucji firmy Kuhn.