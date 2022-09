Maschio Artiglio – nowy, 4-metrowy gruber. Ile kosztuje? [video]

Podczas tegorocznej wystawy Agro Show 2022 firma Maschio przedstawiła nowy produkt. Jest to składany hydraulicznie gruber Artiglio o szerokości roboczej 4 m.

Artiglio F Hydro to nowa propozycja od Maschio Gaspardo, którą wymusił zmieniający się rynek ciągników rolniczych. Wzrastająca moc ciągników kołowych która przekracza 500 KM dała możliwość użytkowania zawieszanych pługów dłutowych o szerokości roboczej sięgającej 5 m.

Taka szerokość wymaga jednak ramy maszyny z możliwością składania na czas transportu. Dlatego też odpowiedzią na powyższe zainteresowanie są dwa modele składanych zawieszanych pługów dłutowych Atriglio F Hydro 400 oraz Artiglio F Hydro 500 o szerokości roboczej odpowiednio 4,00m oraz 5,00m.

Maszyny te skonstruowano z myślą o ekstremalnych obciążeniach , które mają uzyskiwać bardzo dużą wydajność. Modele te dedykowane są dla ciągników klasy 300-500KM .

Rama maszyny jest w całości spawana wykonana z profili stalowych o grubości ścian 10mm co pozwala na regulację głębokości roboczej w zakresie 25-50cm oraz prędkość roboczą maszyny sięgającą 10km/h . Zwiększony został prześwit pod ramą maszyny do 835mm oraz rozstaw między rzędami elementów roboczych do 900mm.

Elementy robocze to dobrze znane i opatentowane rozwiązanie Maschio Gaspardo. Trzy kąty słupicy pozwalające na szybsze zagłębianie maszyny, łatwiejsze wynoszenie ziemi w górę oraz redukcję wibracji przenoszonych z elementów roboczych na ramę maszyny .

Poza hydropneumatycznym zabezpieczeniem elementów roboczych, każda słupica jest standardowo wyposażona w śruby zrywalne, które działają w przypadku gdy wielkość przeszkody przekracza zakres skoku roboczego zabezpieczenia hydropneumatycznego. Nacisk na element roboczy wyzwalający zabezpieczenie śrubowe to aż 2250kg .

W modelu Artiglio F hydro zamontowane są również specjalnego kształtu podcinacze boczne o długości 140mm które mają za zadanie mieszać wierzchnią warstwę gleby. Specjalny ich kształt podczas pracy z górnym zakresem prędkości wywołuje na gruncie efekt eksplozji podobny do detonacji ładunku wybuchowego. Za pozostawanie ziemi w pasie roboczym maszyny odpowiadają deflektory boczne automatycznie dopasowujące się do głębokości roboczej pługa dłutowego.

Dwa wały krusząco-zagęszczające o średnicy 220mm zamontowane są na równoległoboku i posiadają hydrauliczną regulację, zmiana głębokości roboczej nie powoduje zmiany kąta natarcia elementów roboczych. Na uwagę zasługuje również osłona wałów zwiększająca zarówno bezpieczeństwo operatora jak i redukująca zanieczyszczenie maszyny .

Masa pługa dłutowego o szerokości 4 m to 4500kg a o szerokości 5 m to 4900 kg